Việt Nam nổi lên như một điểm sáng giữa những khó khăn của thế giới

TPO - Trước tình hình quốc tế phức tạp, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, trong nước hứng chịu thảm họa thiên tai cực đoan chưa từng thấy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, sâu sát của Đảng và Chính phủ, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng về ổn định vĩ mô và tăng trưởng kinh tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Mofa

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng thông tin tới báo chí trong nước và quốc tế về những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đạt được trên các lĩnh vực trong năm 2025.

Bà cho biết, trong năm 2025, cuộc cách mạng về tinh gọn, sáp nhập, đường lối thể chế - chính sách đã có nhiều đột phá. Kinh tế Việt Nam có những bước bứt phá ngoạn mục.

Theo số liệu thống kê chính thức, GDP năm 2025 của Việt Nam tăng 8,02%, đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu thế giới về tăng trưởng. Xuất nhập khẩu đạt kỷ lục với hơn 930 tỷ USD. Quốc phòng - an ninh, an toàn - trật tự xã hội không ngừng được củng cố, tăng cường.

Năm 2025 là năm của các hoạt động đối ngoại vô cùng sôi động. Trong năm qua đã diễn ra 75 hoạt động đối ngoại song phương của các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, tăng 1,5 lần so với năm 2024, với nhiều kết quả thực chất, tạo khuôn khổ chính trị và tầm nhìn quan trọng cho quan hệ đối ngoại của Việt Nam cho giai đoạn mới.

Trong năm 2025, Việt Nam nâng cấp quan hệ với 17 đối tác, đưa tổng số đối tác có quan hệ toàn diện trở lên lên 42, ký kết gần 350 thoả thuận hợp tác, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2024.

Trên bình diện đa phương, Việt Nam tiếp tục thể hiện trách nhiệm và cam kết mạnh mẽ, tham gia tích cực vào các trụ cột của các thể chế đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, các cơ chế tiểu vùng…tiếp tục đóng góp vào việc ứng phó với các thách thức chung; chủ động đưa ra các sáng kiến vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế và khu vực; tham gia nhiều cơ chế lãnh đạo, điều hành quốc tế và khu vực.

Đặc biệt, Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại đa phương như Diễn đàn Tương lai ASEAN, Hội nghị thượng đỉnh P4G, Lễ mở ký Công ước chống tội phạm mạng của Liên Hợp Quốc, qua đó thể hiện vị thế, uy tín và vai trò dẫn dắt của Việt Nam.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt 27,62 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024. Các dự án đầu tư đạt chất lượng cao hơn, có trọng tâm trọng điểm. Ngoại giao KHCN trở thành mũi nhọn, tập trung vào nội hàm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Bà Phạm Thu Hằng cũng nhấn mạnh các kết quả mà Việt Nam đạt được trong lĩnh vực ngoại giao văn hoá, thông tin đối ngoại, bảo hộ công dân, và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định đây là những khía cạnh làm nên sức mạnh mềm của Việt Nam.

Năm 2025, UNESCO ghi danh thêm 7 danh hiệu mới của Việt Nam, nâng tổng số danh hiệu UNESCO của Việt Nam lên 77 - mức cao nhất ở Đông Nam Á.

Công tác bảo hộ công dân được triển khai kịp thời, trên tinh thần đảm bảo cao nhất sự an toàn và tính mạng của công dân.

Nhiều nhà nghiên cứu kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài, bạn bè quốc tế đều coi Việt Nam là một trong những điểm sáng trong bối cảnh kinh tế ảm đạm của thế giới thời gian qua. Tổ chức Tiền tệ quốc tế xếp Việt Nam vào top 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới. Dư luận quốc tế đánh giá cao việc các động lực truyền thống như thương mại, đầu tư, du lịch tiếp tục tăng trưởng vượt bậc, các động lực mới như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, các hình thái, không gian phát triển mới được xác lập, đóng vai trò nền tảng cho lộ trình phát triển giai đoạn tới.

Đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định, những kết quả trên là nỗ lực rất cao của toàn bộ hệ thống chính trị, để hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội Đảng XIII đề ra và hướng tới Đại hội Đảng XIV sẽ khai mạc trong những ngày tới.

Với những thành tựu và thời cơ đó, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục ưu tiên một số trọng tâm: tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, đảm bảo minh bạch, đồng bộ, công bằng; tiếp tục tập trung hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng đi kèm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn; xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội...