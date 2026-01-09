Trúng đậm 16 tấn cá cơm sau một ngày vươn khơi, ngư dân thu về hơn 200 triệu đồng

TPO - Sau gần một ngày vươn khơi, cặp tàu cá của ngư dân phường Cửa Lò trúng đậm 16 tấn cá cơm, mang về nguồn thu hơn 200 triệu đồng, tạo không khí phấn khởi cho bà con ngư dân những ngày đầu năm.

Chiều 9/1, ông Hoàng Văn Thắng - Chủ tịch Hội Nông dân phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) cho biết, sáng cùng ngày, hàng loạt tàu cá của ngư dân địa phương đã cập cảng cá Cửa Lò sau chuyến biển khai thác trúng đậm cá cơm.

Trong đó, cặp tàu cá của ngư dân Trần Văn Lưu (trú ở khối Bình Minh, phường Cửa Lò) khai thác được khoảng 16 tấn cá cơm biển. Ngoài ra, còn có khoảng 18 cặp tàu cá khác của ngư dân địa phương cũng đạt sản lượng cao, từ 8 - 10 tấn hải sản/cặp tàu, chủ yếu là cá cơm và một số loại hải sản khác.

Ngư dân vận chuyển cá cơm lên bờ.

Ngay sau khi các tàu cập cảng, toàn bộ số hải sản được bốc dỡ lên bến và tiêu thụ nhanh chóng cho thương lái. Giá cá cơm ổn định ở mức cao giúp nhiều chủ tàu thu hàng trăm triệu đồng, tạo không khí rộn ràng, phấn khởi tại cảng cá Cửa Lò.

Ngư dân Trần Văn Lưu cho biết, hai tàu cá của gia đình ông có công suất khoảng 1.000 CV/tàu, với 13 - 14 lao động, xuất bến khai thác trên vùng biển Nghệ An, cách bờ khoảng 20 - 30 hải lý. Sau gần một ngày đánh bắt, đội tàu đã trúng đậm 16 tấn cá cơm biển.

“Số cá cơm này được thương lái thu mua ngay sau khi tàu cập cảng, mang về doanh thu khoảng 220 triệu đồng. Trước đó, chúng tôi cũng có một chuyến biển trúng khoảng 12 tấn cá cơm, bán được gần 150 triệu đồng”, ông Lưu chia sẻ.

﻿ Những khoang tàu chất đầy cá cơm.

Theo các ngư dân, thời tiết những ngày đầu năm khá thuận lợi, luồng cá xuất hiện dày, trong khi giá cá cơm giữ ở mức tốt nên chuyến đi biển mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau khi bán hết sản phẩm, các tàu nhanh chóng bổ sung nhiên liệu, nhu yếu phẩm để tiếp tục vươn khơi trong chiều cùng ngày.

Sáng cùng ngày, sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Lò cùng Hội Nông dân phường đã phối hợp các đơn vị chức năng đến thăm hỏi, động viên và tặng cờ thi đua cho đội tàu của ngư dân Trần Văn Lưu đạt sản lượng khai thác cao.

Tặng cờ thi đua cho đội tàu đạt sản lượng khai thác cao trong những chuyến biển đầu năm.

Việc liên tiếp trúng đậm hải sản không chỉ mang lại nguồn thu đáng kể cho ngư dân mà còn tạo thêm động lực để bà con yên tâm bám biển, góp phần phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền vùng biển quê hương.