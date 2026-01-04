Chuyến biển xuyên năm, ngư dân mong cá tôm đầy khoang

TPO - Những ngày cuối năm 2025, đầu 2026, khi đất liền rộn ràng chào đón năm mới, ở các cảng cá ven biển Gia Lai ngư dân hối hả vươn khơi, mở chuyến biển xuyên năm mới, gửi gắm hy vọng một vụ biển thuận lợi, tôm cá đầy khoang.

Chuyến biển 2 năm

Trời còn lờ mờ sáng, cảng cá Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã thức giấc. Tiếng máy nổ xay đá vang đều, mùi dầu máy quyện cùng gió biển mằn mặn. Trên bến, dưới thuyền, ngư dân tất bật chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày. Giữa nhịp hối hả ấy, tiếng cười nói rộn ràng tạo nên khung cảnh lao động sôi động, đầy sức sống những ngày cuối năm.

Theo ngư dân, chuyến biển cuối năm được xem như chuyến “mở hàng” cho năm mới, mang theo niềm tin và hy vọng về một vụ mùa đánh bắt bội thu tôm cá. Ngư dân Dương Văn Thảo (54 tuổi, phường Quy Nhơn), thuyền trưởng tàu BĐ-91342 TS cho biết do ảnh hưởng thời tiết, tàu của ông phải nằm bờ suốt thời gian dài. Những ngày này, tranh thủ biển yên gió lặng, ông cùng bạn thuyền tất bật chuẩn nhu yếu phẩm nhổ neo vươn khơi.

“Mưu sinh là vậy, hễ thời tiết cho phép là lại ra biển”, ông Thảo chia sẻ. Chuyến đi biển xuyên năm mới này dự kiến kéo dài hơn nửa tháng, thậm chí lâu hơn, chỉ trở về khi khoang tàu đầy cá tôm.

Thuyền trưởng Phan Thanh Nam cùng các bạn tàu chuẩn bị vươn khơi. Ảnh: Trương Định.

Vừa chỉ mới cập cảng cá Quy Nhơn được hai ngày, tàu BĐ-91347 TS lại rộn ràng chuẩn bị ngư lưới cụ, sẵn sàng cho chuyến vươn khơi tiếp theo. Thuyền trưởng Phan Thanh Nam (36 tuổi, phường Quy Nhơn Nam) phấn khởi cho biết, chuyến biển vừa rồi tàu đánh được khoảng 25 tấn cá ngừ sọc dưa, giá bán dao động 28.000-30.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, anh em bạn tàu cũng có thêm khoản thu nhập, tiếp thêm động lực để bám biển những ngày cuối năm.

Theo ngư dân Phan Thanh Nam, thời điểm cuối năm, nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao, được thị trường Tết ưa chuộng nên ngư dân vẫn nỗ lực vươn khơi bám biển, kỳ vọng những chuyến đánh bắt hiệu quả để có thêm thu nhập, mong một mùa vụ bội thu.

Lãnh đạo Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Gia Lai cho hay, theo lịch trình, các tàu xuất bến thời điểm này thường đi biển khoảng 15-20 ngày rồi quay về bờ, sau đó tiếp tục vươn khơi cho những chuyến biển xuyên Tết Nguyên đán 2026. Hiện đang bước vào mùa Đông, biển động không thuận lợi cho nghề vây lưới rút, nhưng là thời điểm thuận lợi để câu cá ngừ đại dương.

Ngư dân lên tàu vươn khơi bám biển.

﻿Ảnh: Trương Định

Mong cá tôm đầy khoang

Tại cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc), đại diện lãnh đạo cảng cho biết, chuyến biển vừa qua có tổng 150 tàu cá vươn khơi, đa số tàu đánh bắt cá ngừ đại dương. Hiện nay, theo lịch trình các tàu cũng đang chuẩn bị quay trở lại bờ, để xuất bán hải sản.

Sau những ngày bám biển Trường Sa, tàu cá BĐ-97991 TS vừa cập cảng trong không khí rộn ràng. Trên boong tàu, bữa cơm giản dị của các thuyền viên vang lên tiếng cười nói ấm áp. Giữa mâm cơm quen thuộc, anh em vừa ăn uống, vừa cùng nhau tổng kết chuyến biển đầy sóng gió, tiếp thêm tinh thần để sẵn sàng cho hành trình vươn khơi tiếp theo.

Thuyền trưởng tàu BĐ-97991 TS chia sẻ, gắn bó với nghề biển nên các thuyền viên đã quen với việc đón năm mới xa nhà.

“Không khí Tết ngoài khơi không thể đủ đầy như trong bờ, nhưng thời khắc giao thoa năm cũ - năm mới trên tàu vẫn rất ấm áp. Anh em chuẩn bị ít hoa quả, đồ ăn, chúc nhau sức khỏe rồi lại tiếp tục công việc. Biển không chờ mình, nên chỉ tranh thủ nghỉ ngơi một chút cho có không khí xuân”, thuyền trưởng nói.

Bữa cơm của các ngư dân trên tàu BĐ-97991 cập cảng cá Quy Nhơn sau những vươn khơi đánh bắt trên biển. Ảnh: Trương Định

Theo thuyền trưởng tàu BĐ-97991, do đánh bắt dài ngày nên tàu thường ghé đảo Đá Tây khoảng 1 - 2 lần mỗi tháng, mỗi lần lưu lại từ 5-7 ngày để tránh gió và nạp thêm nhiên liệu. Trong đợt bão số 13 vừa qua, tàu cũng vào đảo Đá Tây để trú bão an toàn. “Hiện nay, các đảo được Nhà nước đầu tư ngày càng khang trang, trở thành điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm tránh trú mỗi khi mưa bão ập đến”, thuyền trưởng tàu nói.

Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Gia Lai cũng cho biết, những ngày gần đây có hàng trăm lượt tàu thuyền ra khơi khai thác hải sản. Để hỗ trợ ngư dân, cảng cá đã duy trì lực lượng túc trực 24/24 giờ để sắp xếp, hướng dẫn tàu thuyền ra vào cảng và bố trí địa điểm cho các phương tiện lấy nhiên liệu, nước đá, nhu yếu phẩm thuận lợi.

Ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân đi biển, ban quản lý cũng tăng cường phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cho ngư dân trong việc chấp hành các quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và Luật Thủy sản năm 2017.

Ngư dân Gia Lai cập cảng bán cá đầu năm. Ảnh: Trương Định

Tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) là một trong những địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn của cả nước. Theo thống kê của Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai), tính đến ngày 5/12/2025 toàn tỉnh có 5.743 tàu cá đã đăng ký (vùng khơi 3.173 tàu, vùng lộng 777 tàu, vùng bờ 1.793 tàu), trong đó 100% được cập nhật lên hệ thống VNFishbase.

Ngư dân Gia Lai thường đi đánh bắt ở khắp tất cả các ngư trường trong toàn quốc bao gồm: Bà Rịa Vũng Tàu; Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận; Tiền Giang - Kiên Giang; Đà Nẵng - Quảng Bình, chiếm tỉ lệ trên 30%.

Sản lượng khai thác thủy sản trong năm 2025 ước đạt 287.066 tấn, đạt 98% kế hoạch năm, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2024 (trong đó, sản lượng cá ngừ đại dương ước đạt 13.424 tấn, giảm 1,6% so với cùng kỳ).