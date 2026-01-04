Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Công an làm việc với 2 tài xế xe khách chặn đầu xe khác bắt xuống 'nói chuyện'

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan tới việc xe khách đi ngược chiều, chặn xe khác lại rồi vẫy tay ra dấu để xuống "nói chuyện", Phòng CSGT, công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập, làm việc với tài xế hai ô tô khách 16 chỗ.

Ngày 4/1, Phòng CSGT, công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập, làm việc với tài xế hai ô tô khách 16 chỗ biển số 81F-001.95, 70B-000. 69 bất ngờ tạt trước đầu một xe khách khác đi ngược chiều, chặn lại rồi vẫy tay ra dấu để xuống "nói chuyện".

tien-phong.png
CSGT làm việc với hai tài xế trong vụ việc.

Theo đó, hai người có hành vi vi phạm là ông P.N.C. (58 tuổi) và con trai là P.N.T. (24 tuổi, trú làng Nú, xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai). Hiện Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ hai phương tiện để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Bước đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ vụ việc tranh giành hai hành khách.

Bước đầu, ông P.N.C. trình bày, khoảng 6h30 ngày 3/1, ông điều khiển xe khách 81F-001.95 loại 16 chỗ (nhà xe Ngọc Châu) lưu thông trên Quốc lộ 14C, đoạn qua thôn Ia Nhú, xã Ia Nan. Lúc này, ông C. phát hiện xe khách 81A-491.57 do anh T.V.N. (27 tuổi, trú thôn Ia Đao, xã Ia Nan) điều khiển theo hướng ngược lại nên đánh lái sang làn ngược chiều, mục đích chặn đầu xe. Nhưng do xe anh N. đang chạy nhanh, không thể dừng ngay, buộc ông C. đánh lái xe trở lại phần đường của mình để tránh va chạm, vòng qua chặn từ phía sau.

tien-phong-3774.jpg
Xe khách tạt đầu nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Vài giây sau, anh P.N.T. đang điều khiển xe khách loại 16 chỗ 70B-000.69 chạy phía sau thấy vậy liền lái xe chạy ép sang phần đường ngược chiều, chặn trước đầu xe của anh T.V.N.

Khi cả ba phương tiện đã dừng hẳn, hai cha con ông P.N.C. yêu cầu anh T.V.N. để hai người khách trên xe xuống. Bởi ông C. cho rằng hai khách này là khách của nhà xe Ngọc Châu đã gọi đặt trước bị anh T.V.N. “hớt tay trên”.

Tiếp đó, ông C. tự mở cửa xe của anh T.V.N. để hai người khách đi xuống.

Clip ghi lại vụ việc.

Như Tiền Phong đã đưa tin sáng 3/1, một video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai ô tô khách 16 chỗ có hành vi lấn làn, tạt đầu vào xe khách đi ngược chiều trên Quốc lộ 14C, đoạn qua làng Ia Nhú.

Cụ thể, xe khách 16 chỗ biển số 81F-001.95 lưu thông theo hướng ngược lại đánh lái bất ngờ, tạt trước đầu một xe khách khác đang đi ngược chiều. Khoảng 3 giây sau, xe 16 chỗ biển số 70B-000. 69 cắt ngang dải phân cách, lách qua chặn đầu xe khách này lại, đồng thời tài xế xe này vẫy tay ra dấu để tài xế xe đối diện xuống "nói chuyện". Video trên khiến dư luận tỏ ra bức xúc trước sự liều lĩnh, bất chấp của hai tài xế xe khách 16 chỗ.

Tiền Lê
#xe khách #Gia Lai #bất bình #vi phạm giao thông #tài xế #tranh giành khách #CSGT #làm việc #bức xúc dư luận #xã Ia Nan #Quốc lộ 14C

Xem thêm

Cùng chuyên mục