Công an làm việc với 2 tài xế xe khách chặn đầu xe khác bắt xuống 'nói chuyện'

TPO - Liên quan tới việc xe khách đi ngược chiều, chặn xe khác lại rồi vẫy tay ra dấu để xuống "nói chuyện", Phòng CSGT, công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập, làm việc với tài xế hai ô tô khách 16 chỗ.

Ngày 4/1, Phòng CSGT, công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập, làm việc với tài xế hai ô tô khách 16 chỗ biển số 81F-001.95, 70B-000. 69 bất ngờ tạt trước đầu một xe khách khác đi ngược chiều, chặn lại rồi vẫy tay ra dấu để xuống "nói chuyện".

CSGT làm việc với hai tài xế trong vụ việc.

Theo đó, hai người có hành vi vi phạm là ông P.N.C. (58 tuổi) và con trai là P.N.T. (24 tuổi, trú làng Nú, xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai). Hiện Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ hai phương tiện để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Bước đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ vụ việc tranh giành hai hành khách.

Bước đầu, ông P.N.C. trình bày, khoảng 6h30 ngày 3/1, ông điều khiển xe khách 81F-001.95 loại 16 chỗ (nhà xe Ngọc Châu) lưu thông trên Quốc lộ 14C, đoạn qua thôn Ia Nhú, xã Ia Nan. Lúc này, ông C. phát hiện xe khách 81A-491.57 do anh T.V.N. (27 tuổi, trú thôn Ia Đao, xã Ia Nan) điều khiển theo hướng ngược lại nên đánh lái sang làn ngược chiều, mục đích chặn đầu xe. Nhưng do xe anh N. đang chạy nhanh, không thể dừng ngay, buộc ông C. đánh lái xe trở lại phần đường của mình để tránh va chạm, vòng qua chặn từ phía sau.

Xe khách tạt đầu nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Vài giây sau, anh P.N.T. đang điều khiển xe khách loại 16 chỗ 70B-000.69 chạy phía sau thấy vậy liền lái xe chạy ép sang phần đường ngược chiều, chặn trước đầu xe của anh T.V.N.

Khi cả ba phương tiện đã dừng hẳn, hai cha con ông P.N.C. yêu cầu anh T.V.N. để hai người khách trên xe xuống. Bởi ông C. cho rằng hai khách này là khách của nhà xe Ngọc Châu đã gọi đặt trước bị anh T.V.N. “hớt tay trên”.

Tiếp đó, ông C. tự mở cửa xe của anh T.V.N. để hai người khách đi xuống.

Clip ghi lại vụ việc.