Xe tải 'phớt lờ' giờ cấm, Vành đai 3 trên cao lại ùn tắc

Trao đổi với PV Tiền Phong về việc nhiều xe tải trên 10 tấn vẫn đi vào đường trên cao Vành đai 3 trong giờ cao điểm sáng 5/1, thiếu tá Nguyễn Văn Tiến, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, do những ngày đầu triển khai, nhiều lái xe chưa nắm được phương án phân luồng mới của cơ quan chức năng nên vẫn vi phạm.

Theo thiếu tá Nguyễn Văn Tiến, do là những ngày đầu thực hiện nên với các trường hợp vi phạm “lệnh” cấm, lực lượng CSGT chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở. Sau thời gian này, nếu các xe vẫn vi phạm, CSGT sẽ tiến hành xử lý tại các điểm lên, xuống đường trên cao.