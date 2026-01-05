Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Xe tải 'phớt lờ' giờ cấm, Vành đai 3 trên cao lại ùn tắc

Nhóm PV Thời sự

TPO - Từ ngày 1/1/2026, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện kế hoạch phân luồng, cấm xe tải từ 10 tấn trở lên đi vào đường trên cao Vành đai 3 đoạn qua nội thành trong khung giờ cao điểm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Tiền Phong sáng 5/1, nhiều xe tải, xe container vẫn không tuân thủ lệnh cấm, khiến giao thông ùn tắc.

tp-1.jpg
Sáng 5/1, dù đang trong khung giờ cấm (từ 6h30 đến 9h), nhiều xe tải, xe bồn trên 10 tấn vẫn đi vào đường trên cao Vành đai 3 đoạn từ Quốc lộ 5 đến cầu Thăng Long.
tp-2.jpg
tp-3.jpg
Thời điểm từ 8h đến 9h, xe container cũng bất tuân lệnh cấm, vẫn di chuyển tại đoạn đường trên cao từ Linh Đàm đến nút giao Thanh Xuân.
tp-4.jpg
Không chỉ di chuyển ở đường trên cao trong giờ cấm, một số xe tải còn đi dàn hàng ngang, gây ách tắc giao thông.
tp-5.jpg
Tại đoạn đường trên cao qua nút giao Trung Hòa, nhiều xe tải còn ngang nhiên đi vào làn đường khẩn cấp.
tp-6.jpg
Đường trên cao Vành đai 3 đoạn qua nút giao Thanh Xuân, xe tải trên 10 tấn, xe bồn và xe container nối đuôi nhau di chuyển trong khung giờ cấm.
tp-7.jpg
Mục tiêu của Sở Xây dựng Hà Nội khi cấm xe tải trên 10 tấn lưu thông trên đường trên cao Vành đai 3 vào giờ cao điểm là nhằm giảm ùn tắc. Tuy nhiên, nhiều tài xế “phớt lờ” quy định khiến tình trạng giao thông không được cải thiện, thậm chí ùn tắc còn xảy ra cả ở đường phía dưới, do phương tiện tại các nút giao khó tiếp cận đường trên cao.
tp-8.jpg
Ùn tắc tại cả đường trên cao và đường phía dưới Vành đai 3 đoạn qua nút giao Thanh Xuân sáng 5/1.

Trao đổi với PV Tiền Phong về việc nhiều xe tải trên 10 tấn vẫn đi vào đường trên cao Vành đai 3 trong giờ cao điểm sáng 5/1, thiếu tá Nguyễn Văn Tiến, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, do những ngày đầu triển khai, nhiều lái xe chưa nắm được phương án phân luồng mới của cơ quan chức năng nên vẫn vi phạm.

Theo thiếu tá Nguyễn Văn Tiến, do là những ngày đầu thực hiện nên với các trường hợp vi phạm “lệnh” cấm, lực lượng CSGT chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở. Sau thời gian này, nếu các xe vẫn vi phạm, CSGT sẽ tiến hành xử lý tại các điểm lên, xuống đường trên cao.

Nhóm PV Thời sự
