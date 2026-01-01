Xe máy được phép qua lại cầu Long Biên sau gần 2 tháng sửa chữa

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ngày hôm nay (1/1), xe máy, xe thô sơ và người đi bộ đã được CSGT Hà Nội điều tiết, hướng dẫn cho phép đi qua cầu Long Biên sau gần 2 tháng đóng rào sửa chữa.

Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, bắt đầu từ hôm nay (1/1), hàng rào dẫn lên cầu Long Biên hướng Bồ Đề - Hoàn Kiếm đã được thu hồi, phương tiện xe máy, xe thô sơ và cả người đi bộ được các đơn vị chức năng là CSGT và quản lý cầu hướng dẫn, điều tiết cho lên cầu để qua sông.

Cầu Long Biên Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội đã có phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên cầu Long Biên và thực hiện từ sáng 1/1/2026.

Theo đó, các phương tiện xe máy, xe thô sơ, người đi bộ được phép lưu thông trên cầu Long Biên (hướng Bồ Đề đi Hoàn Kiếm) trên phần đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ (theo phương án khi chưa điều chỉnh tổ chức giao thông thi công sửa chữa cầu).

Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công khôi phục hệ thống biển báo như trước khi điều chỉnh tổ chức giao thông thi công sửa chữa cầu.

Chủ đầu tư và đơn vị thi công chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố phối hợp hướng dẫn điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

