Xã hội

Google News

Huy động hơn 69.000 lượt tàu điện, xe buýt phục vụ dịp Tết Dương lịch

Trọng Đảng
TPO - Từ sáng 1/1, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Hà Nội (Tramoc - Sở Xây dựng Hà Nội) triển khai kế hoạch phục vụ dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026. Trong 4 ngày nghỉ lễ, Tramoc huy động hơn 69.000 lượt tàu điện, xe buýt phục vụ người dân.

Theo kế hoạch, trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch, từ ngày 1/1 đến hết 4/1, toàn bộ các tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố hoạt động từ 4h30 đến 22h30 hằng ngày, riêng ngày 4/1 bắt đầu từ 5h.

Tổng số xe buýt được huy động ra tuyến hoạt động 17.000 lượt xe/ngày, tần suất từ 5 đến 30 phút/lượt, cơ bản thực hiện theo biểu đồ ngày thường và chủ nhật. Trong 4 ngày nghỉ, số lượt xe buýt được huy động là hơn 68.000 lượt xe.

Ngoài ra, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội dự kiến tăng cường 20 tuyến xe buýt với 42 phương tiện dự phòng và khoảng 100 lượt xe, tập trung vào các tuyến kết nối bến xe, điểm trung chuyển, khu đô thị lớn và khu vực có nhu cầu đi lại cao trong dịp nghỉ lễ.

Xe buýt phục vụ hành khách trên đường Hà Nội.

Đối với đường sắt đô thị, trong thời gian này, Tramoc huy động khoảng 200 lượt tàu/ngày cho tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội. Tổng cộng 2 tuyến số lượt tàu được huy động trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch là 1.600 lượt. Các lượt tàu hoạt động theo chế độ ngày nghỉ, thời gian chạy tàu từ 5h30 đến 22h, tần suất 10 phút/lượt.

Tramoc yêu cầu 11 doanh nghiệp vận tải buýt và Công ty Hanoi Metro (vận hành 2 tuyến đường sắt đô thị), chủ động trong công tác điều hành các tuyến xe buýt, đường sắt đô thị đảm bảo ổn định luồng tuyến, giải toả kịp thời nhu cầu hành khách phát sinh, giảm thiểu ùn tắc giao thông trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ.

Trọng Đảng
