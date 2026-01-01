Thủ tướng yêu cầu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch

TPO - Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan tăng cường phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; khắc phục, hạn chế các hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định; đồng thời các địa phương duy trì đường dây nóng về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, hạn chế thấp nhất tai nạn và ùn tắc giao thông trong dịp Tết Dương lịch năm 2026, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan theo chức năng tăng cường phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; khắc phục, hạn chế hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định.

Giao thông ở Hà Nội ùn tắc chiều tối 31/12/2025. Ảnh: TT

Ngành Y tế và các địa phương cần bảo đảm lực lượng, phương tiện, vật tư y tế, năng lực cấp cứu y tế, nhất là tại các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có lưu lượng giao thông cao để giảm thiểu thiệt hại về người do tai nạn giao thông.

Ngành công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); chú trọng kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, điều kiện an toàn phương tiện và người điều khiển; lưu ý tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm TTATGT cả trên các tuyến đường mới đưa vào sử dụng.

Ngành Xây dựng chỉ đạo các Sở Xây dựng tỉnh, thành phố phối hợp lực lượng chức năng của ngành công an và chính quyền địa phương duy trì kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định; chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe kiên quyết không đưa phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn vào kinh doanh vận tải.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó chú trọng tăng cường thời lượng và nội dung tuyên truyền về TTATGT; kiên trì tuyên truyền đến đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải và người dân về thực hiện các quy tắc giao thông an toàn "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; "Không sử dụng điện thoại khi lái xe"; "Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô", "Tuân thủ quy định về tốc độ"...

Các bộ, ngành, địa phương phải duy trì số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm TTATGT để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân trong dịp nghỉ Lễ; phân công đầu mối có thẩm quyền tổ chức trực theo chế độ 24/7.