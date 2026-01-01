Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Đoàn giám sát, kiểm tra tại 4 tỉnh

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại 4 địa phương.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại tỉnh Bắc Ninh và Lạng Sơn.

Nghị quyết phân công ông Nguyễn Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại 2 tỉnh này.

Ông Nguyễn Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Bên cạnh đó, thành phần Đoàn giám sát, kiểm tra còn bao gồm đại diện lãnh đạo một số cơ quan và đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang.

Tại nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn giám sát, kiểm tra.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thành phần Đoàn giám sát, kiểm tra còn bao gồm đại diện Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; Hội đồng Dân tộc; Ủy ban Công tác đại biểu; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công an; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang…

Đoàn giám sát, kiểm tra có trách nhiệm thực hiện giám sát, kiểm tra theo kế hoạch và báo cáo kết quả với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia trong tháng 1/2026.

Về thời gian, ngày bầu cử đại biểu nhiệm kỳ này được ấn định vào ngày 15/3/2026, sớm hơn khoảng 2 tháng so với các cuộc bầu cử trước đây.