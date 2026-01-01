Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Đoàn giám sát, kiểm tra tại 4 tỉnh

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại 4 địa phương.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại tỉnh Bắc Ninh và Lạng Sơn.

Nghị quyết phân công ông Nguyễn Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại 2 tỉnh này.

1126binh.jpg
Ông Nguyễn Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Bên cạnh đó, thành phần Đoàn giám sát, kiểm tra còn bao gồm đại diện lãnh đạo một số cơ quan và đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang.

Tại nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn giám sát, kiểm tra.

1126hoai.jpg
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thành phần Đoàn giám sát, kiểm tra còn bao gồm đại diện Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; Hội đồng Dân tộc; Ủy ban Công tác đại biểu; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công an; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang…

Đoàn giám sát, kiểm tra có trách nhiệm thực hiện giám sát, kiểm tra theo kế hoạch và báo cáo kết quả với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia trong tháng 1/2026.

Về thời gian, ngày bầu cử đại biểu nhiệm kỳ này được ấn định vào ngày 15/3/2026, sớm hơn khoảng 2 tháng so với các cuộc bầu cử trước đây.

Luân Dũng
#quốc hội #giám sát #bầu cử #địa phương #Hội đồng bầu cử #ủy ban Thường vụ #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Xem thêm

Cùng chuyên mục