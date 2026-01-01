Miền Bắc đón không khí lạnh, nền nhiệt giảm sâu

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nguyễn Hoài
TPO - Sáng sớm nay (1/1), không khí lạnh đang áp sát biên giới nước ta. Ngày hôm nay, vùng núi chuyển rét. Từ đêm nay, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm nhiệt sâu, vùng núi rét đậm, rét hại.

Dự báo trong ngày hôm nay (1/1/2026), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5, có nơi giật cấp 6.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày hôm nay, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ngày và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày hôm nay, vùng núi phía Đông Bắc Bộ bắt đầu chuyển rét. Từ tối và đêm nay, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất hôm nay ở miền Bắc từ 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ, vùng núi 17-19 độ.

image-2.jpg
Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh trong hôm nay (1/1/2026).

Trong hai ngày 2–3/1/2026 là đỉnh điểm đợt rét lần này với nhiệt độ thấp nhất khu vực đồng bằng từ 11-14 độ, cao nhất 17-19 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ xuống còn 8-11 độ, vùng núi cao dưới 7 độ.

Hà Nội ngày hôm nay có mưa, mưa rào, đêm có mưa vài nơi, từ đêm nay, trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay từ 20-22 độ, đêm nay xuống còn 12-14 độ.

Khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh hôm nay nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, cao nhất 23-25 độ. Từ ngày mai trời rét sâu với nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, cao nhất 18-21 độ.

Khu vực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hoà hôm nay trời nắng, ít mưa. Từ gần sáng mai (2/1) đến ngày 3/1 trời có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Quảng Trị đến Huế từ ngày mai trời chuyển rét, các khu vực còn lại se lạnh về đêm và sáng sớm.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Miền Đông se lạnh vào đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Nguyễn Hoài
