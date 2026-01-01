Hà Nội: Thu ngân sách đạt hơn 704 nghìn tỷ đồng

TPO - Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố là 704.579 tỷ đồng, đạt 137,1% dự toán, tăng 37,1% so với cùng kỳ.

Tối 31/12, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức hội nghị khóa sổ quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội, năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố là 704.579 tỷ đồng (đạt 137,1% dự toán), tăng 37,1% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 38.897 tỷ đồng (đạt 142,4% dự toán), tăng 27,8% so với cùng kỳ; thu dầu thô 2.483 tỷ đồng (đạt 59,1% dự toán), bằng 52,1% so với cùng kỳ; thu nội địa 662.281 tỷ đồng (đạt 137,3% dự toán), tăng 38,8% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách địa phương thành phố là 155.734 tỷ đồng, bằng 89,3% dự toán Chính phủ giao, 84,3% dự toán thành phố, tăng 46% so với năm 2024.

Người dân nộp thuế tại Chi cục Thuế Khu vực 1

Cũng theo báo cáo, huy động vốn và cho vay vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng trưởng. Trong đó, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn dự kiến trên 6.845 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố đã cho vay giải quyết việc làm 60.470 lượt khách hàng, với số tiền 5.090 tỷ đồng từ nguồn vốn uỷ thác ngân sách thành phố. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố đã thẩm tra, giải quyết cho vay 693,75 tỷ đồng.

Năm 2026, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố được giao là 650.111 tỷ đồng; dự toán chi ngân sách địa phương là 236.091,5 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu đánh giá cao những kết quả mà ngành tài chính Thủ đô đạt được trong năm 2025.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Lưu, năm 2026 mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số là nhiệm vụ rất nặng nề. Vì vậy, ngành tài chính Thủ đô phải tập trung cao độ ngay từ những tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao vào tháng 9/2026. Ba tháng còn lại của năm 2026 là giai đoạn tăng tốc, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu.

Cùng với đó, ngành Tài chính tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc áp dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực quản lý thu chi ngân sách; đồng thời rà soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn, thực hiện hiệu quả chủ trương chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng 6 tập thể của ngành tài chính.