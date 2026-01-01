Tăng trưởng hai con số và yêu cầu mới về cán bộ

TP - Đại hội XIV của Đảng được xác định là dấu mốc mở ra kỷ nguyên phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiều năm liền một cách bền vững và tự chủ hơn. Để hiện thực được mục tiêu phát triển đầy khát vọng đó, yêu cầu về trách nhiệm, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ trong kỷ nguyên mới cũng đòi hỏi cao hơn, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đổi mới, quyết đoán và bản lĩnh

“Trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển mạnh mẽ của dân tộc, đòi hỏi cán bộ lãnh đạo có phẩm chất, tư chất cao hơn nhiều. Như vậy, mới có thể đảm đương chức trách lãnh đạo để đưa đất nước phát triển”, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng Nguyễn Trọng Phúc nói với phóng viên Báo Tiền Phong.

Theo ông, mỗi thời kỳ, sẽ có những yêu cầu cụ thể đối với đội ngũ cán bộ nói chung, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ lãnh đạo cấp cao. "Trong bối cảnh, mục tiêu phát triển của đất nước là nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc, đòi hỏi cán bộ có phẩm chất, tư chất cao hơn nhiều. Có đáp ứng được yêu cầu đó thì mới có thể đảm đương chức trách lãnh đạo đưa đất nước phát triển, bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc”, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nói.

Về yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ lãnh đạo các cấp trong kỷ nguyên phát triển mới, ông Phúc cho rằng, trước hết phải mẫu mực về đạo đức, lối sống trong sáng, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư như Bác Hồ đã dạy, thật sự vì nước, vì dân. “Có phẩm chất như thế mới đủ uy tín để tập hợp đoàn kết, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân thực hiện những mục tiêu cao cả của đất nước, nhất là 2 mục tiêu 100 năm: 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) và 100 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam (năm 2045). Đây chính là gốc, là nền tảng của người lãnh đạo, nhất là với cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu”, ông Phúc nêu. Ông cũng cho rằng, phẩm chất này, cần có ở tất cả người đứng đầu các cấp, từ trung ương đến địa phương, những lãnh đạo sở, ngành. “Những người lãnh đạo có trách nhiệm lớn đều phải rèn giũa đạo đức. Như Bác Hồ từng nói, đạo đức là gốc của người làm cách mạng”, ông Phúc chia sẻ thêm.

Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cũng nhấn mạnh yếu tố trí tuệ của thế hệ cán bộ lãnh đạo trong giai đoạn hiện nay. Người cán bộ phải có học vấn cao, có khả năng vận dụng, thực hiện thành quả cách mạng khoa học, công nghệ vào khoa học lãnh đạo, quản lý đất nước. “Trước đây, chúng ta nói nhiều đến ý chí, tinh thần, nhiệt tình, nhưng bây giờ, phải thật sự có trí tuệ cao trong quản lý, điều hành mới đảm đương được. Nếu không có trí tuệ cao, không có khả năng làm việc trong điều kiện mới, nhất là trong kỷ nguyên số, cán bộ sẽ tự loại bỏ mình, không thể đáp ứng yêu cầu, phải đứng ra ngoài cho người khác làm”, ông Phúc nêu quan điểm.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh: Nhật Minh

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh TTTXN

Một yêu cầu nữa, theo ông Phúc, là cán bộ phải hết sức trung thành, tận tụy với công việc, hết lòng hết sức phụng sự cách mạng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thách thức vì lợi ích chung của đất nước. Trong bối cảnh mới, nếu không có những phẩm chất đó, rất khó để thực hiện. “Quan trọng nhất là bản lĩnh chính trị và sự quyết đoán. Mà muốn quyết đoán, đòi hỏi người cán bộ phải có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tư duy đổi mới”, ông Phúc phân tích.

Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng, người cán bộ lãnh đạo phải có tư duy không ngừng đổi mới. Đổi mới về tư duy lý luận, nâng cao trình độ lý luận, về tầm nhìn chiến lược, dự báo tình hình trong nước và thế giới. “Cán bộ phải luôn luôn thấy trước được vấn đề để lãnh đạo, quản lý một cách chủ động, thích ứng đối với mọi hoàn cảnh lịch sử”, ông Phúc nêu, đồng thời nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, cán bộ lãnh đạo quản lý phải không ngừng học tập, tiếp nhận, tìm hiểu các vấn đề trên thế giới, những xu hướng trên toàn cầu, thực sự là một “chiến sĩ quốc tế” để hội nhập vào xu thế thời đại.

Ông Nguyễn Trọng Phúc

Tinh thần phụng sự cao hơn

Phân tích thêm một số yếu tố, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng Nguyễn Trọng Phúc lưu ý rằng, trong bối cảnh đất nước phát triển nhanh như hiện nay, áp lực đối với cán bộ là phải ra quyết định rất nhanh, chính xác. Để có thể làm được như vậy, đội ngũ cán bộ phải không ngừng tự học, tự rèn luyện, tự vươn lên. “Mỗi cán bộ phải tự tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, về học vấn, về đạo đức cách mạng, về ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cán bộ phải quan tâm đến điều đó, nếu không anh sẽ bị tụt hậu, bị loại bỏ”, ông Nguyễn Trọng Phúc nói.

Ngày càng hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đã đưa ra một loạt cơ chế kiểm soát quyền lực thông qua các quy định, như việc sửa đổi bổ sung Luật phòng, chống tham nhũng; sửa đổi một số quy định trong các luật liên quan… hướng tới việc hoàn thiện thể chế, trong đó có cơ chế kiểm soát quyền lực. Với các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, người thân, người quen… cũng đều có quy định. “Đảng ngày càng hoàn thiện hơn về cơ chế kiểm soát quyền lực”, ông Dĩnh nhận định, đồng thời nhấn mạnh rằng, như chủ trương bố trí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp tỉnh, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra tỉnh… không phải là người địa phương là “cơ chế kiểm soát quyền lực và tránh chủ nghĩa thân hữu” một cách hiệu quả.

Ông Nguyễn Tiến Dĩnh

Cùng chung nhận định, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh nhấn mạnh, từ trước đến nay, chúng ta đều xác định công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Vì thế, ở bất cứ giai đoạn nào, trước hết cũng phải quan tâm đến công tác cán bộ. “Đội ngũ cán bộ không tốt thì không thể phát triển được”, ông Dĩnh nói, đồng thời cho rằng, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã đưa ra nhiều quan điểm, chủ trương mới về công tác cán bộ, trong đó có việc bố trí bí thư, chủ tịch tỉnh và một số chức danh lãnh đạo tỉnh không phải là người địa phương. “Cán bộ lãnh đạo là người địa phương có thể liên quan đến những mối quan hệ thân thuộc của địa phương, người quen, người thân, hàng xóm láng giềng, dẫn tới có thể có những quyết định không khách quan, thậm chí nảy sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”, ông Dĩnh nói. Theo ông, việc bố trí các vị trí lãnh đạo tỉnh, thành phố không phải là người địa phương “sẽ không bị ràng buộc bởi nhiều mối quan hệ, nên xử lý công việc khách quan, dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám quyết định”.

Đáng chú ý, theo ông Dĩnh, hiện nay, không phải cán bộ chỉ “đi cơ sở một tí rồi về”, mà đã có quy định luân chuyển phải từ 3 năm trở lên. Cũng không phải “cứ luân chuyển về rồi lên chức”, mà phải phụ thuộc vào “kết quả công việc”. “Nếu anh không làm được việc, không có kết quả thì không thể phát triển được”. Nếu cán bộ về địa phương mà không phải là hạt nhân lãnh đạo, hạt nhân đoàn kết, đưa địa phương vươn lên và khẳng định mình bằng kết quả công việc, thì không được đánh giá cao. “Trong hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, đảng viên, công chức… có tới 70% số điểm là kết quả, hiệu quả công việc. Từ đó, cán bộ, đảng viên sẽ định lượng được rất rõ các tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ thế nào, đơn vị, địa phương có ổn định, phát triển không. Tất cả đều gắn với kết quả của cán bộ lãnh đạo quản lý”, ông Dĩnh nói.