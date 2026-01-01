Sa Pa lạnh giá vào mùa lễ hội hấp dẫn nhất trong năm

TP - Sa Pa đang diễn ra mùa du lịch đặc trưng và hấp dẫn nhất trong năm. Sương mù phủ dày thị trấn, băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan và dòng du khách nườm nượp đổ về leo núi, trekking, khám phá văn hóa cộng đồng.

Càng lạnh, nhiều băng giá, càng đông khách

Những ngày cuối năm, Sa Pa chìm trong màn sương dày đặc từ sáng sớm. Các con dốc quen thuộc quanh quảng trường trung tâm, nhà thờ đá chỉ hiện ra lờ mờ trong ánh đèn xe. Cái lạnh buốt khiến du khách phải kéo mặc áo ấm dày, kéo cao cổ áo. Nhưng cái lạnh ấy lại khiến người ta xích lại gần nhau hơn, tìm về Sa Pa ngày càng đông.

Khu vực Fansipan phủ dày băng tuyết Ảnh: Hoàng Trung Hiếu

Trong dòng người ấy, anh Nguyễn Văn Hùng, du khách đến từ Hà Nội đứng nép bên lan can quảng trường, vừa chụp vội vài bức ảnh, vừa chờ sương tan bớt. Đây là lần thứ tư anh lên Sa Pa. “Mỗi lần lên là một Sa Pa khác. Có lần nắng trong, có lần mưa, còn lần này thì mù sương, lạnh và rất đông khách”, anh nói. Với anh Hùng, Sa Pa luôn mang đến những trải nghiệm mới mẻ chính là lý do nơi này không chỉ hút khách vào mùa hè.

Không chỉ có sương mù, Sa Pa mùa đông níu chân du khách bởi những khoảnh khắc rất riêng. Đó là cái lạnh len qua từng con phố, bếp lửa bập bùng bên nồi thắng cố, lẩu cá hồi, bắp ngô nướng... thơm lừng trong đêm. Và hồi hộp, thấp thỏm hơn cả có lẽ là băng giá và tuyết.

Du khách đón năm mới ở Sa Pa

Sáng 25/12, đúng ngày chính lễ Giáng sinh, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan giảm xuống còn 1-3 độ C. Băng tuyết phủ kín khu vực cột cờ, bám lên cây cỏ và lối đi. Từ sáng sớm, du khách đã tìm cách tiếp cận “nóc nhà Đông Dương”, người chọn leo núi theo các cung trekking quen thuộc, người lên đỉnh bằng hệ thống cáp treo. Khi mặt trời dần lên cao, ánh nắng đầu ngày hòa cùng lớp băng giá, khiến đỉnh núi bừng sáng, lung linh trong cái lạnh cắt da. Nhiều du khách dừng lại thật lâu, chụp vài tấm hình. “Đó là món quà đặc biệt của Sa Pa trong ngày chính lễ”, một du khách chia sẻ. Đại diện Sun World Fansipan Legend đơn vị vận hành khu du lịch Fansipan cho hay, cảnh tuyết rơi - niềm mong chờ nhất của du khách vẫn còn ở những ngày giá lạnh phía trước.

Ở khu vực trung tâm phường Sa Pa, càng về chiều, không khí càng nhộn nhịp. Các chương trình văn hóa, nghệ thuật được tổ chức liên tục và kéo dài cho đến lễ hội đếm ngược chào năm mới. Khi sương bắt đầu buông dày, hệ thống ánh sáng sân khấu lần lượt bật lên, quảng trường hiện rõ trong sắc màu của đèn trang trí. Nhân viên kỹ thuật tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối, dòng du khách dừng chân ngày một đông, chờ chuỗi các sự kiện chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trong cái lạnh đặc trưng của vùng cao. Để phục vụ du khách đợt này, phường Sa Pa còn tổ chức Lễ hội Hoa sen đá, Lễ hội Tuyết Sa Pa (Sapa Snow Festival), bán kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam và chuỗi hoạt động chào năm mới 2026. Địa phương cũng triển khai các chiến dịch cao điểm nhằm lập lại trật tự, kỷ cương đô thị; xử lý tình trạng chèo kéo, đeo bám, bán hàng rong…

Ðón chờ làn sóng tăng trưởng 2026

Theo ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND phường Sa Pa cho hay: “Năm 2025, Sa Pa hoàn thành ‘mục tiêu kép’ vừa ổn định tổ chức, vừa duy trì tăng trưởng du lịch”. Ước tính, năm 2025, Sa Pa đón khoảng 4,3 triệu lượt khách, vượt 116,2% kế hoạch; doanh thu từ dịch vụ, du lịch đạt khoảng 19.000 tỷ đồng, vượt 115,4% chỉ tiêu được giao. Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo phường Sa Pa cũng nhìn nhận một số tiềm năng chưa được khai thác tương xứng, như du lịch cộng đồng theo chuẩn quốc tế, kinh tế đêm và du lịch trải nghiệm nông nghiệp.

Năm 2026, Sa Pa sẽ tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển các điểm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa bản địa; đẩy mạnh kinh tế đêm, du lịch trải nghiệm, sản phẩm OCOP đặc hữu và du lịch thể thao để gia tăng chi tiêu của du khách; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch.

Địa phương đang tập trung giải quyết “nút thắt” giao thông, vấn đề gây áp lực lớn hiện nay. Các tuyến kết nối với trung tâm tỉnh, cải tạo đường nội thị, bê tông hóa ngõ xóm đang được triển khai; đồng thời xây dựng ba bến xe cửa ngõ và bãi đỗ xe trung tâm. Phương án làm hầm qua núi Rồng cũng đang được nghiên cứu để giảm tải cho khu trung tâm.

Sa Pa đang thí điểm xe điện, bổ sung biển báo, yêu cầu doanh nghiệp minh bạch giá vé và đầu tư điểm dừng - điểm đỗ. Công nghệ được ứng dụng mạnh trong quản lý qua hệ thống camera, hướng tới mô hình đô thị du lịch an toàn, văn minh. Bước sang năm 2026, Sa Pa đặt mục tiêu phát triển theo hướng “Xanh - bền vững - thông minh”, phấn đấu đón 5 triệu lượt khách, doanh thu đạt khoảng 31.350 tỷ đồng.

Ông Lại Vũ Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho rằng, bước sang năm 2026, du lịch Sa Pa nói riêng và Lào Cai nói chung hội tụ nhiều lợi thế nổi trội từ tài nguyên thiên nhiên, giá trị văn hóa bản địa đến hạ tầng và dịch vụ ngày càng hoàn thiện. Ngành du lịch Lào Cai đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch bốn mùa của cả nước, hướng tới tầm quốc tế, với các sản phẩm gắn với cảnh quan, khí hậu và bản sắc văn hóa các dân tộc. Năm 2026, tỉnh tập trung phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, ưu tiên các loại hình đặc thù như du lịch qua biên giới, băng tuyết, thể thao mạo hiểm và nghỉ dưỡng; đồng thời đầu tư các điểm đến trọng tâm, lấy Khu du lịch quốc gia Sa Pa làm hạt nhân, cùng với Bắc Hà, Y Tý, hồ Thác Bà, Mù Cang Chải, song song với việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú và kết nối liên vùng.