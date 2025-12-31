Lễ hội hoa Tớ Dày, mùa xuân của người H’Mông đang đến gần ở Mù Cang Chải

Những ngày cuối cùng của năm, khi sương bắt đầu bảng lảng trên các triền núi quanh trung tâm xã Mù Cang Chải, hoa Tớ Dày bước vào thời điểm nở đẹp nhất. Những tán hoa trắng hồng phủ dọc sườn đồi, xen giữa màu đất nâu, đá xám và những nếp nhà của người dân bản địa, tạo nên khung cảnh quen thuộc mỗi độ xuân về. Không rực rỡ theo cách phô bày, hoa Tớ Dày nở lặng lẽ nhưng đủ để báo hiệu một năm mới đang đến gần ở vùng cao.

Vào thời điểm này trong năm, hoa Tớ Dày nở theo chu kỳ tự nhiên, gắn với nhịp sinh hoạt truyền thống của đồng bào H’Mông. Cùng với mùa hoa, chính quyền và người dân địa phương đang hoàn tất các khâu chuẩn bị cho Festival Khèn Mông, Lễ hội Hoa Tớ Dày và chuỗi hoạt động chào Xuân 2026. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào tối 03/01/2026 tại sân vận động trung tâm xã Mù Cang Chải.

Những ngày này, không khí chuẩn bị lễ hội hiện rõ ở trung tâm xã. Buổi chiều, khi trời nhá nhem tối, các nhóm nghệ nhân tập trung luyện khèn tại khu vực sân vận động. Tiếng khèn vang đều, không phô trương, như một phần sinh hoạt quen thuộc mỗi dịp bước sang năm mới. Ở các thôn lân cận, phụ nữ H’Mông tranh thủ hoàn thiện trang phục truyền thống, chuẩn bị mang xuống trưng bày và biểu diễn trong những ngày lễ hội.

Tối 31/12, chương trình văn nghệ chào Xuân với chủ đề “Khát vọng mùa Xuân” sẽ được tổ chức, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật kéo dài từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 01/2026. Sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng đang được hoàn thiện, phục vụ các buổi tổng duyệt trước ngày khai mạc chính thức.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động diễu diễn đường phố, trình diễn khèn Mông, không gian trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản và nghề truyền thống của đồng bào địa phương. Tại sân vận động trung tâm xã, các gian hàng đã được bố trí vị trí, một số đơn vị mang sản phẩm xuống sắp xếp, chuẩn bị cho những ngày đón khách.

Tại khu vực đầu cầu Kim Nọi, nơi dự kiến tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc thắm hoa Tớ Dày”, công tác lắp đặt đang được triển khai. Những bức ảnh ghi lại mùa hoa, sinh hoạt đời sống và văn hóa của người H’Mông được chọn lọc, hoàn thiện trước ngày mở cửa phục vụ du khách.

Không chỉ du khách, những người gắn bó với núi rừng Mù Cang Chải cũng đang cảm nhận rõ sự chuyển mùa.

Hờ A Rùa, một người yêu nhiếp ảnh ở địa phương cho biết, thời điểm hoa Tớ Dày nở luôn mang đến cho anh nhiều cảm xúc nhất trong năm. “Mỗi năm hoa vẫn nở như vậy, nhưng mỗi mùa lại khác. Có hôm mây xuống thấp, hoa chìm trong sương, có hôm nắng lên, cả sườn núi sáng hẳn”, Rùa chia sẻ.

Theo Hờ A Rùa, mùa hoa Tớ Dày năm nay trùng với thời điểm địa phương chuẩn bị lễ hội nên không gian trở nên sinh động hơn. “Buổi sáng tôi đi chụp hoa trên đồi, chiều xuống trung tâm xã đã nghe tiếng khèn tập. Núi rừng, con người và lễ hội hòa vào nhau, rất rõ không khí Tết của người H’Mông”, anh nói.

Dù lễ hội chưa chính thức diễn ra, Mù Cang Chải những ngày này đã bắt đầu đón du khách đến sớm. Nhiều người chọn thời điểm cuối năm để ngắm hoa Tớ Dày và cảm nhận không khí chuẩn bị lễ hội. Anh Trần Minh Đức, du khách đến từ Hải Phòng, cho biết anh lên Mù Cang Chải từ trước lễ khai mạc vì muốn tránh đông đúc. “Mình thích cảm giác đi đúng mùa hoa, thấy bà con tập khèn, chuẩn bị lễ hội, mọi thứ còn rất đời”, anh nói.

Cùng chung cảm nhận, chị Nguyễn Thị Hòa, du khách đến từ Hà Nội, cho biết đây là lần đầu chị đến Mù Cang Chải vào dịp cuối năm. “Hoa nở đúng mùa, không khí khác cảnh đông đúc dưới thành phố. Tôi đi sớm để có thể vào những khu văn hóa cộng đồng, gần gũi hơn với cuộc sống của người dân”, chị Hòa chia sẻ.

Một nhóm du khách trẻ từ TP. Hồ Chí Minh cũng lựa chọn lưu lại xã Mù Cang Chải vài ngày trước lễ khai mạc. Theo anh Lê Văn Tuấn, chuyến đi không chỉ để tham gia sự kiện mà còn để trải nghiệm không gian mùa xuân vùng cao. “Chỉ cần sáng đi ngắm hoa, chiều nghe tiếng khèn vang ở sân xã là đã thấy không khí Tết rất rõ”, anh Tuấn nói.

Với đồng bào H’Mông ở Mù Cang Chải, mùa hoa Tớ Dày không chỉ là một mùa hoa. Khi hoa nở trên sườn núi, khi tiếng khèn vang lên ở trung tâm xã, đó cũng là lúc báo hiệu một mùa xuân mới đang đến, lặng lẽ nhưng rõ ràng, giữa núi rừng vùng cao.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải, cho biết công tác chuẩn bị lễ hội đã được triển khai từ sớm, với sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng. Theo ông Hiệp, Festival Khèn Mông và Lễ hội hoa Tớ Dày là sự kiện văn hóa quan trọng của địa phương, gắn với định hướng phát triển du lịch bền vững.

“Chúng tôi tập trung bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, đồng thời chú trọng giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, để người dân thực sự là chủ thể của các hoạt động lễ hội”, ông Hiệp nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải, lực lượng công an, dân quân tự vệ và các tổ tự quản đã được huy động để phân luồng, hướng dẫn giao thông tại những khu vực tập trung đông người như sân vận động trung tâm xã, khu vực cầu Kim Nọi và các điểm ngắm hoa Tớ Dày. Song song với đó, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành quy định giao thông, giữ gìn môi trường và hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện cũng đang được đẩy mạnh.