Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Điều cần biết khi đi máy bay dịp Tết

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tết Dương lịch 2026 dự báo lượng khách qua các sân bay rất lớn. Dịp này, hành khách được khuyến nghị chủ động thời gian, ưu tiên check-in trực tuyến và sử dụng phương tiện công cộng để tránh ùn ứ.

Theo đại diện Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài, Hà Nội, giai đoạn cao điểm từ ngày 31/12/2025 - 4/1/2026 được dự báo ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội, khẳng định vai trò cửa ngõ hàng không quốc tế của Thủ đô.

Theo kế hoạch khai thác, ngày cao điểm nhất dự kiến rơi vào 4/1/2026, khi sân bay này phục vụ khoảng 115.000 lượt khách, tăng hơn 12% so với ngày thường. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế có thể chạm mốc 50.000 lượt trong một ngày - mức cao nhất từ trước tới nay, trong khi khách nội địa duy trì ổn định ở khoảng 65.000 lượt, tăng gần 15%.

noi-bai-tan-son-nhat-don-gan-250000-khach-moi-ngay-dip-tet-duong-lich-2.jpg
Hành khách được khuyến nghị chủ động thời gian, ưu tiên check-in trực tuyến và sử dụng phương tiện công cộng di chuyển đến Sân bay Nội Bài để tránh ùn ứ. Ảnh: NIA.

Để đón làn sóng hành khách tăng mạnh, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, đã sẵn sàng về hạ tầng, nhân lực và công tác điều hành. Các đơn vị trong dây chuyền phục vụ được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý khai thác, đồng thời tối ưu năng lực tại cả hai nhà ga. Cảng cũng làm việc với các hãng hàng không và đơn vị mặt đất, nhằm bảo đảm các chuyến bay dịp đầu năm mới diễn ra thông suốt, an toàn.

tại phía Nam, Tân Sơn Nhất tiếp tục là sân bay chịu áp lực lớn nhất cả nước. Dịp Tết Dương lịch 2026, sân bay này dự kiến phục vụ trung bình khoảng 131.000 hành khách mỗi ngày, tăng 9% so với hiện tại và cao hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Số chuyến bay dự kiến đạt khoảng 760 chuyến/ngày. Hai ngày cao điểm nhất là 1/1 và 4/1/2026, với khoảng 786 chuyến bay và 135.000 lượt khách mỗi ngày - trùng với thời điểm bắt đầu và kết thúc kỳ nghỉ lễ.

Trước áp lực hành khách tăng cao trong Tết Dương lịch và cả Tết Nguyên đán, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành chỉ thị yêu cầu siết chặt kỷ cương dịch vụ hàng không. Trọng tâm được đặt vào việc tổ chức lại giao thông khu vực nhà ga, nâng cao năng lực phục vụ giờ cao điểm và hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ, đặc biệt là tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

hk-lam-thu-tuc-hk-tai-sb-nb-6110-1675136670955246714330.jpg
Nội Bài, Tân Sơn Nhất đón gần 250.000 khách mỗi ngày trong dịp Tết Dương lịch. Ảnh: VNA.

Theo chỉ đạo, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sẽ bố trí nhân lực, trang thiết bị đến tổ chức soi chiếu an ninh và trả hành lý, nhằm rút ngắn thời gian chờ. Các cảng hàng không cũng được yêu cầu rà soát, sắp xếp lại luồng tuyến đón trả khách, khu vực đỗ xe chờ và phối hợp với chính quyền địa phương phân luồng giao thông từ xa, giảm áp lực cho các trục đường kết nối sân bay.

Công tác kiểm soát taxi, xe công nghệ và phương tiện hoạt động trong khu vực sân bay sẽ được tăng cường, xử lý nghiêm tình trạng xe dù, chèo kéo hoặc tăng giá trái quy định - những vấn đề thường tái diễn mỗi dịp cao điểm lễ Tết. Ngành hàng không cũng khuyến khích hành khách sử dụng phương tiện công cộng, làm thủ tục trực tuyến và chủ động đến sân bay sớm để chuyến bay đầu năm diễn ra thuận lợi, an toàn.

Lộc Liên
#Nội Bài #Tân Sơn Nhất #Tết Dương lịch #hàng không #khách quốc tế #dịch vụ sân bay #an toàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục