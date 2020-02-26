Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao 800 triệu đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Nguyễn Thắng
TPO - Ngày 31/12, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp nhà tài trợ tổ chức trao kinh phí hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ năm 2025, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, từng bước khôi phục sinh hoạt và sản xuất.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao kinh phí hỗ trợ cho 80 hộ dân tại xã Bố Hạ và xã Tiên Lục (Bắc Ninh), với tổng số tiền 800 triệu đồng, tương đương 10 triệu đồng/hộ. Đây là những địa phương chịu thiệt hại nặng do mưa bão, lũ lụt gây ra trong năm 2025. Nguồn kinh phí hỗ trợ nhằm giúp các gia đình khắc phục khó khăn trước mắt, sửa chữa nhà cửa, ổn định đời sống và từng bước tái thiết sau thiên tai.

Phát biểu tại chương trình, anh Hà Thái Sơn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh trân trọng cảm ơn sự đồng hành, sẻ chia của các đơn vị, nhà hảo tâm đã chung tay cùng tổ chức Đoàn trong các hoạt động hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Các gia đình được hỗ trợ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và vươn lên trong thời gian tới.

605875236-1346902017466814-4995484723746662029-n.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy và Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao kinh phí hỗ trợ người dân.

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Bắc Ninh đã chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm khắc phục hậu quả bão lũ như hỗ trợ sửa chữa nhà ở, vệ sinh môi trường, trao tặng nhu yếu phẩm, hỗ trợ sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng.

Những việc làm kịp thời, cụ thể này tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, trách nhiệm xã hội và tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Bắc Ninh, lan tỏa thông điệp “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Nguyễn Thắng
#Bắc Ninh #hỗ trợ thiên tai #bão lũ #tình nguyện vì cộng đồng #Tỉnh Đoàn Bắc Ninh

