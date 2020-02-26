Bạn trẻ Đà Nẵng hào hứng trải nghiệm Tết cổ truyền trên phố đi bộ

TPO - Trên phố đi bộ Bạch Đằng (phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng), những trò chơi dân gian, những gian hàng truyền thống... thu hút đông đảo các bạn trẻ trải nghiệm, "tìm vé về tuổi thơ" trong không khí Tết truyền thống.