Bạn trẻ Đà Nẵng hào hứng trải nghiệm Tết cổ truyền trên phố đi bộ

TPO - Trên phố đi bộ Bạch Đằng (phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng), những trò chơi dân gian, những gian hàng truyền thống... thu hút đông đảo các bạn trẻ trải nghiệm, "tìm vé về tuổi thơ" trong không khí Tết truyền thống.
Những trò chơi truyền thống với phiên bản cải tiến thú vị như rút gỗ phiên bản khổng lồ, cờ cá ngựa thú nhún... "níu chân" các bạn trẻ và du khách.
Tiệm tạp hóa tuổi thơ với đủ các loại bánh kẹo, đồ chơi... gắn liền với tuổi thơ của nhiều người như tò he, kẹo ô mai, vitamin C mini....
Trong không khí nao nức những ngày cuối năm, nhiều bạn trẻ chọn trang phục áo dài truyền thống để dạo phố, đón chờ khoảnh khắc bước sang năm 2026.
"Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian gợi nhớ đến những kỷ niệm tuổi thơ, gắn liền với Tết cổ truyền để giúp người dân và các bạn trẻ hiểu và yêu thêm văn hóa truyền thống, giới thiệu đến du khách quốc tế về những nét đẹp của văn hóa Việt Nam", anh Đạt nói.