Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Bạn trẻ Đà Nẵng hào hứng trải nghiệm Tết cổ truyền trên phố đi bộ

Giang Thanh

TPO - Trên phố đi bộ Bạch Đằng (phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng), những trò chơi dân gian, những gian hàng truyền thống... thu hút đông đảo các bạn trẻ trải nghiệm, "tìm vé về tuổi thơ" trong không khí Tết truyền thống.

Bạn trẻ Đà Nẵng hào hứng trải nghiệm Tết cổ truyền trên phố đi bộ. Video: Giang Thanh
img-0064.jpg
Chiều 31/12, dòng người đổ về khu vực phố đi bộ Bạch Đằng để tham gia sự kiện "Đại lộ chào năm mới﻿" do Trình Cafe phối hợp với UBND phường Hòa Cường, Trung tâm Xúc tiến du lịch TP. Đà Nẵng tổ chức. Ảnh: Giang Thanh
img-9809.jpg
Từ khoảng 17h, các khu vực trò chơi dân gian như đi cà kheo, nhảy sạp, cờ cá ngựa, rút gỗ... đã thu hút các bạn trẻ tham gia.
img-9801.jpg
img-9818.jpg
Những trò chơi truyền thống với phiên bản cải tiến thú vị như rút gỗ phiên bản khổng lồ, cờ cá ngựa thú nhún... "níu chân" các bạn trẻ và du khách.
img-9821.jpg
Càng về chiều, khu vực này càng trở nên đông đúc, tấp nập. Không chỉ thu hút các bạn trẻ, đông đảo người dân, du khách cũng xếp hàng để có những trải nghiệm thú vị trong ngày cuối năm.
img-9877.jpg
img-9870.jpg
Tiệm tạp hóa tuổi thơ với đủ các loại bánh kẹo, đồ chơi... gắn liền với tuổi thơ của nhiều người như tò he, kẹo ô mai, vitamin C mini....
img-9860.jpg
Nhiều bạn trẻ hào hứng mua sắm để "tìm vé về tuổi thơ".
img-9851.jpg
img-9916.jpg
Trong không khí nao nức những ngày cuối năm, nhiều bạn trẻ chọn trang phục áo dài truyền thống để dạo phố, đón chờ khoảnh khắc bước sang năm 2026.
img-9957.jpg
Đôi bạn trẻ Ngô Thị Hồng Ngọc (26 tuổi, đến từ Khánh Hòa), Minh Trí (Việt kiều Đức) diện áo dài để xuống phố. Vừa đến Đà Nẵng hôm qua, Ngọc cùng bạn biết thông tin về sự kiện lễ hội chào năm mới ở đây nên ghé lại để cùng nhau trải nghiệm.
img-9969.jpg
"Ở đây có rất nhiều hoạt động thú vị, mang đậm không khí Tết cổ truyền, giúp những người trẻ như em hiểu hơn về văn hóa dân tộc. Cùng mọi người hòa chung không khí đón năm mới này thực sự là trải nghiệm đáng nhớ", Ngọc nói.
img-9893.jpg
Sinh ra và lớn lên ở Đức, Minh Trí rất hào hứng khi được hòa chung không khí Tết cổ truyền trên phố đi bộ. "Tôi viết lời chúc năm mới, cùng làm câu đối, trang trí Tết. Đây đều là những trải nghiệm rất mới mẻ mà tôi chưa bao giờ trải qua", Trí kể.
img-0060.jpg
Theo anh Bùi Đạt (đại diện Ban tổ chức), sự kiện chào đón năm mới được tổ chức từ ngày 30/12 đến ngày 1/1/2026 để giúp người dân và du khách có những trải nghiệm đáng nhớ, chào đón năm mới 2026. Tại khu vực này, có các gian hàng bánh truyền thống miền Tây, đồ ăn vặt miền Bắc, workshop làm câu đối Tết, các trò chơi dân gian quen thuộc...
img-0048.jpg
img-0032.jpg
"Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian gợi nhớ đến những kỷ niệm tuổi thơ, gắn liền với Tết cổ truyền để giúp người dân và các bạn trẻ hiểu và yêu thêm văn hóa truyền thống, giới thiệu đến du khách quốc tế về những nét đẹp của văn hóa Việt Nam", anh Đạt nói.
Giang Thanh
#Tết cổ truyền #Đà Nẵng #phố đi bộ #trò chơi dân gian #văn hóa Việt #sự kiện Tết #du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục