Đưa 10 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam từ Bắc Lào về đất mẹ

TPO - Sáng 31/12, tại Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao (xã Thanh Nưa), UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Quân khu 2 tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào, được quy tập về nước trong đợt 1, mùa khô năm 2025 - 2026.

Với sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh Bắc Lào, Đội Quy tập mộ liệt sỹ (Cục Chính trị Quân khu 2) đã tìm kiếm, cất bốc được 10 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam. Các hài cốt được đưa về nước trang trọng từ tỉnh U Đôm Xay (Lào), qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang về tỉnh Điện Biên.

Đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các liệt sỹ. Ảnh: Quang Long.

Trong số 10 hài cốt liệt sỹ được quy tập lần này, có 2 hài cốt đã xác định được danh tính, gồm: Liệt sỹ Hà Văn Thọ, nhập ngũ ngày 12/8/1949, hy sinh ngày 3/12/1953, quê quán Khu Dẹ 2, xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ; liệt sỹ Hà Văn Ân, nhập ngũ ngày 6/2/1960, hy sinh ngày 11/2/1962, quê quán thôn Đồng Vỡ, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội. Hai hài cốt liệt sỹ đã xác định danh tính sẽ được bàn giao về địa phương và gia đình để an táng theo nguyện vọng của thân nhân. Tám hài cốt liệt sỹ chưa đủ điều kiện xác định danh tính được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao.

Phát biểu tại lễ truy điệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú nhấn mạnh, sự hy sinh của các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam trên đất nước bạn Lào đã góp phần quan trọng vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào, được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công xây dựng qua nhiều thập kỷ.

Đại biểu đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng. Ảnh: Quang Long.

Trong những năm tháng chiến đấu gian khổ trên đất nước bạn, các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã kề vai sát cánh cùng quân và dân Lào, phát huy tinh thần kiên cường, bất khuất, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong giờ phút thiêng liêng, trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nguyện đoàn kết, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Đại biểu tiễn đưa liệt sĩ về đất mẹ. Ảnh: Quang Long.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng thời tiếp tục tô thắm truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào.