Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ truy điệu cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ

Liệt sĩ Trần Ngọc Sơn – nguyên cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự.

Trước đó, ngày 27/6/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp bằng “Tổ quốc ghi công” đối với đồng chí Trần Ngọc Sơn (sinh năm 1977, quê quán tại xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên) ghi nhận sự hy sinh anh dũng của anh trong quá trình công tác và cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Đỗ Đức Trịnh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Trần Ngọc Sơn.

Lễ truy điệu được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của lực lượng Công an nhân dân, chính quyền địa phương và Nhân dân đối với người chiến sĩ đã hy sinh vì bình yên cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Đức Trịnh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, xúc động chia sẻ, lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bắc Ninh tưởng nhớ và khắc ghi công lao to lớn của liệt sĩ Trần Ngọc Sơn đã dũng cảm hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sự hy sinh của đồng chí đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và quê hương xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên.