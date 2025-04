Công an làm việc với người bình luận nội dung xấu độc về sự anh dũng hy sinh của thiếu tá cảnh sát ma tuý

TPO - Công an tỉnh Thái Nguyên đã mời người có tên L.Đ.C (sinh năm 1987, tại Khe Mo, huyện Đồng Hỷ) lên làm việc và hoàn thiện hồ sơ xử lý do người này có bình luận với nội dung xấu độc liên quan vụ một cán bộ công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh khi làm nhiệm vụ bắt các đối tượng buôn bán ma túy.

Chiều 18/4, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan công an đã mời người có tên L.Đ.C (SN 1987, tại xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ) lên làm việc vì người này có bình luận với nội dung xấu độc liên quan vụ cán bộ công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh khi truy bắt nhóm tội phạm buôn bán ma túy.

"Cơ quan công an đã mời người có hành vi vi phạm lên làm việc và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật", đại diện công an tỉnh Thái Nguyên nói.

Trước đó, vào sáng 18/4, qua rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện một bài đăng với tiêu đề "chiếc xe chở thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh vào 23h đêm qua". Trong các bình luận chia sẻ nỗi đau và ghi nhận sự anh dũng hy sinh của lực lượng Công an nhân dân thì xuất hiện một tài khoản mạng xã hội facebook mang tên "Chung Lê" đã bình luận với nội dung xấu độc, ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng công an.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng xác minh, làm rõ, chủ tài khoản facebook là L.Đ.C. Tại cơ quan Công an, L.Đ.C đã thừa nhận toàn bộ vi phạm.