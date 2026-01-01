Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nga tiếp tục mở rộng vùng đệm ở Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Chỉ huy quân sự cấp cao của Nga đã ra lệnh cho quân đội tiếp tục thiết lập các vùng đệm tại khu vực Sumy và Kharkiv của Ukraine nhằm bảo vệ người dân ở vùng Kursk và Belgorod trước những cuộc tấn công từ phía Ukraine.

Thông tin trên được Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov, đưa ra trong chuyến thị sát một sở chỉ huy thuộc Cụm quân phía Bắc, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 31/12.

Phát biểu tại đây, ông Gerasimov cho biết lực lượng thuộc cụm quân hỗn hợp đang “tự tin tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương”, với tốc độ tiến công trong tháng 12 được đánh giá là nhanh kỷ lục. Theo ước tính của ông, trong vòng một tháng, quân đội Nga đã kiểm soát thêm hơn 700 km2 lãnh thổ.

rt.jpg
Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov.

Sau khi đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi vùng Kursk của Nga hồi đầu năm, Cụm quân phía Bắc bắt đầu thiết lập một vành đai an ninh tại các khu vực Sumy và Kharkiv lân cận của Ukraine. Ông Gerasimov cho biết quân đội Nga hiện đã kiểm soát 32 địa phương tại đây, trong đó Volchansk (thuộc vùng Kharkiv) là thành phố lớn nhất.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc mở rộng vùng đệm trong tháng 12 được triển khai theo chỉ thị trực tiếp của Tổng thống Vladimir Putin. Trong chuyến thị sát, ông Gerasimov cũng đã trao tặng huân chương nhà nước cho nhiều quân nhân và gửi lời chúc mừng năm mới tới các binh sĩ đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, vị tướng này tuyên bố lực lượng Nga đã hoàn toàn kiểm soát thành phố Kupyansk, một cứ điểm và trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine tại Kharkiv. Theo phía Moscow, chiến dịch tiêu diệt các đơn vị Ukraine còn sót lại, hiện đang bị bao vây về mặt chiến thuật ở phía đông thành phố, dự kiến sẽ hoàn tất chậm nhất vào cuối tháng 2.

Tuy nhiên, phía Kiev đã bác bỏ các thông tin về việc bị bao vây, cho rằng những tuyên bố của Moscow là phóng đại.

Quỳnh Như
RT
#Nga #Ukraine #vùng đệm #xung đột #quân đội #Kharkiv #Kupyansk

