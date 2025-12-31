Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Nga yêu cầu quân đội mở rộng vùng đệm với Ukraine trong năm 2026

Minh Hạnh

TPO - Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh mở rộng những vùng lãnh thổ mà Mátxcơva gọi là vùng đệm trong năm 2026.

zphzqql7znnhfn4okgpy476bay.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov họp ngày 29/12. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Gerasimov, vùng đệm mà Tổng thống Putin nhắc đến là biên giới Nga với các tỉnh Sumy và Kharkiv của Ukraine. Ông Gerasimov cũng đã thị sát cụm quân phía Bắc của Nga.

Cụm quân này được thành lập vào đầu năm 2024 và hoạt động ở đông bắc Ukraine, nhằm tạo ra một vùng đệm dọc biên giới và cố gắng đẩy lùi lực lượng Ukraine để tiến sâu hơn.

Những phát biểu của ông Gerasimov được đưa ra sau khi Nga tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công bất thành vào dinh thự của Tổng thống Putin, một cáo buộc mà Kiev đã bác bỏ.

Ông Putin đã nhiều lần mô tả vùng đệm như một cách để đẩy lực lượng và vũ khí của Ukraine ra xa biên giới Nga, viện dẫn các vụ pháo kích xuyên biên giới và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các khu vực như Belgorod, Kursk.

skynews-russia-ukraine-map-66563-9177.jpg
Các tỉnh Belgorod và Kursk của Nga giáp biên giới Ukraine. (Ảnh: Sky News)

Kiev đã bác bỏ tuyên bố về vùng đệm của Mátxcơva, gọi đây là một ý tưởng mà Nga đang sử dụng để biện minh cho các cuộc xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng kế hoạch của Mátxcơva đối với Sumy và Kharkiv sẽ vấp phải sự phản kháng quyết liệt của Ukraine.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov #Nga #Ukraine #biên giới

