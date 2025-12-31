Nga chặn hàng chục máy bay không người lái ở vùng thủ đô Mátxcơva

TPO - Hệ thống phòng không Nga đã phát hiện và vô hiệu hóa 21 máy bay không người lái (UAV) ở vùng thủ đô Mátxcơva, chỉ vài ngày sau khi dinh thự của Tổng thống Nga ở Novgorod bị đe dọa bằng UAV.

Thống đốc vùng Mátxcơva - Andrey Vorobyov - cho biết, các UAV đã bị bắn hạ tại 7 khu định cư là Ruzsky, Volokolamsky, Odintsovo, Mozhaysky, Narofominsky, Istra và Chekhov.

Trong khi đó, Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin đã báo cáo về việc phá hủy 5 máy bay không người lái bay về phía thủ đô. Các chuyến bay tại sân bay Vnukovo đã tạm thời bị đình chỉ như một biện pháp phòng ngừa.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận trong một tuyên bố, rằng các hệ thống phòng không đã phá hủy ít nhất 24 máy bay không người lái của Ukraine trong khoảng thời gian từ 20h đến 23h (giờ địa phương). Trong số này, 14 UAV bị bắn rơi ở tỉnh Kaluga, 5 UAV ở Crimea, 3 UAV ở Belgorod, ở Tula và Kursk mỗi nơi một UAV.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái sâu vào lãnh thổ Nga trong những tháng gần đây.

Đêm 28 rạng sáng 29/12, dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Novgorod đã bị nhắm mục tiêu bằng hơn 90 UAV. Nhưng các UAV này đều bị bắn hạ.

Mátxcơva tuyên bố sẽ đưa ra một phản ứng "phi ngoại giao" đối với cuộc tấn công này. Trước đó, Nga đã tiến hành không kích vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, với mục tiêu làm suy yếu khả năng sản xuất vũ khí và máy bay không người lái của Kiev.