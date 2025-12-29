Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Điện Kremlin: Đàm phán hòa bình đang ở giai đoạn cuối, kêu gọi Ukraine rút quân khỏi Donbass

Minh Hạnh

TPO - Điện Kremlin đồng ý với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các bên đang tiến gần đến việc giải quyết xung đột ở Ukraine. Cùng lúc đó, Nga khuyến cáo Ukraine nên rút quân khỏi phần lãnh thổ Donbass mà nước này vẫn đang kiểm soát.

xxioiu3vibjvfdknq7ptbjghdu.jpg
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 28/12. Trước đó, ông Trump đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục điện đàm trong thời gian tới.

Trả lời báo giới ngày 29/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đồng ý với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các bên đang tiến gần đến việc giải quyết xung đột ở Ukraine và các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn cuối.

Tuy nhiên, ông Peskov không nói rõ các bên đang thảo luận về phiên bản nào của kế hoạch hòa bình. “Chúng tôi thấy không cần thiết phải nêu rõ vào thời điểm này”, ông nói

Cũng tại cuộc họp báo, ông Peskov từ chối bình luận về ý tưởng thành lập khu kinh tế tự do ở Donbass hoặc về tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye hiện do Nga kiểm soát.

Khi được hỏi về phát ngôn của cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov liên quan đến “những quyết định mà Kiev cần đưa ra đối với Donbass”, ông Peskov nói: “Chúng tôi đang nói về việc Ukraine rút quân khỏi khu vực này”.

Khi được hỏi liệu điều đó có áp dụng cho cả các vùng Zaporozhye và Kherson hay không, ông từ chối thảo luận chi tiết.

Hiện tại, Nga kiểm soát Bán đảo Crimea, khoảng 90% diện tích Donbass, 75% các vùng Zaporozhye và Kherson, một phần nhỏ các vùng Kharkov, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk, theo ước tính của Mátxcơva.

Nga tuyên bố sáp nhập Donbass, Zaporozhye và Kherson trong các cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận.

Đáng chú ý, ông Peskov nói rằng hiện chưa có kế hoạch cho cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky.

Người phát ngôn cũng nhắc lại phát biểu của ông Trump, rằng Ukraine có thể mất thêm lãnh thổ trong những tháng tới nếu không đạt được thỏa thuận.

Minh Hạnh
Reuters, Tass
