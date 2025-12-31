Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thái Lan trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia

Bình Giang

TPO - Hôm nay (31/12), Thái Lan trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia theo thỏa thuận ngừng bắn được hai nước thống nhất vào cuối tuần qua. Bước đi này góp phần hạ nhiệt căng thẳng sau nhiều tuần giao tranh dữ dội ở biên giới.

campuchia.jpg
Trực thăng chở nhóm lính Campuchia về nước. (Ảnh: Reuters)

Hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á đã nhất trí chấm dứt giao tranh từ hôm 27/12, khép lại đợt xung đột kéo dài 20 ngày với sự tham gia của tiêm kích F-16, rốc-két và pháo. Ít nhất 101 người thiệt mạng và hơn nửa triệu dân thường ở cả hai phía phải sơ tán.

Bà Maly Socheata - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết các binh sĩ được bàn giao tại cửa khẩu biên giới lúc 10 giờ sáng 31/12, sau 155 ngày bị giam giữ tại Thái Lan. Thống đốc tỉnh Battambang của Campuchia Sok Lou gọi những người trở về là “anh hùng”.

Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định nhóm binh sĩ được đối xử “phù hợp với luật nhân đạo quốc tế và các nguyên tắc liên quan” trong thời gian bị giam giữ.

Theo thỏa thuận đạt được cuối tuần qua, Thái Lan đồng ý trả tự do cho 18 binh sĩ đang bị giam giữ nếu lệnh ngừng bắn với Campuchia được duy trì trong 72 giờ.

Tuy nhiên, việc bàn giao bị trì hoãn 1 ngày, sau khi Thái Lan cáo buộc Campuchia vi phạm lệnh ngừng bắn.

“Việc trả tự do và hồi hương tù binh hôm nay giúp các gia đình được đoàn tụ và đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc biến những cam kết nêu trong Tuyên bố chung thành hành động”, bà Mirjana Spoljaric - Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế - cơ quan giám sát việc bàn giao, cho biết.

Bình Giang
Reuters, The Nation
