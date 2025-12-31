Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo Công đoàn Quân đội tiên phong phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại

Sáng 31/12, tại Hà Nội, Đại hội (ĐH) đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ XI diễn ra phiên trọng thể với sự tham gia của gần 300 cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động của Quân đội.

Đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tới dự ĐH có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Khai mạc ĐH, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh, ĐH đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ XI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đại hội nhằm tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Qua đó, kế thừa và phát huy truyền thống của QĐND Việt Nam anh hùng, quyết tâm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, hoạt động nền nếp, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu khai mạc Đại hội.

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, ĐH có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện kết quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn giai đoạn 2023-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện ĐH Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV; lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện Công đoàn Quân đội dự ĐH Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu chỉ đạo ĐH, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đội đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; quan tâm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, các phong trào thi đua được tổ chức rộng khắp, hiệu quả trong công nhân quốc phòng, người lao động. Nhiều phong trào lớn, mô hình hay, cách làm mới sáng tạo ra đời từ thực tiễn lao động sản xuất đã lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lao động giỏi, lao động sáng tạo của đoàn viên công đoàn, người lao động.

“Đặc biệt, nhiều cán bộ, đoàn viên công đoàn đã vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, từ lĩnh vực y khoa hiện đại đến lĩnh vực công nghệ thông tin, lập trình, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật mới”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, trong thời gian tới, Công đoàn Quân đội cần thực hiện tốt 5 nhóm nội dung chính: kiên định, đổi mới, phát triển, tiên phong, hiện đại.

Đại tướng Phan Văn Giang trao bức trướng của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tặng Công đoàn Quân đội.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao bức ảnh tặng Công đoàn Quân đội.

Về nội dung “Tiên phong”, cán bộ, đoàn viên công đoàn trong Quân đội cần tiên phong trong nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm chủ công nghệ, dây chuyền sản xuất hiện đại, ứng dụng hiệu quả công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực công tác.

Tiên phong trong phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; tiên phong hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tăng cường trao đổi, hợp tác, chuyển giao công nghệ, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng lưu ý về tính tiên phong thực hiện các chương trình an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố cơ sở chính trị ở địa phương, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham quan khu trưng bày tại Đại hội.

“Tôi mong muốn mỗi đồng chí cần tích cực học tập, rèn luyện và tu dưỡng để có ‘Bản lĩnh vững - Đạo đức sáng - Chuyên môn sâu - Tay nghề thạo’; chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu mà Đại hội đề ra”, Bộ trưởng Phan Văn Giang nói.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn quân phát huy phẩm chất cao quý “Người lính thợ - Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết quyết tâm, nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số, làm chủ vũ khí trang bị và dây chuyền sản xuất hiện đại, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng trò chuyện với các đại biểu về dự Đại hội.

﻿﻿ ﻿ Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu Công đoàn Quân đội dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV.