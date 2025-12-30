Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trung Quốc khai hỏa tên lửa siêu vượt âm từ tàu khu trục tàng hình

Quỳnh Như

TPO - Truyền thông Trung Quốc vừa công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa chống hạm siêu vượt âm YJ-20 được phóng từ tàu khu trục hạng nặng Type 055 của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Đoạn video do China Military Bugle - kênh truyền thông chính thức trực thuộc Trung tâm Truyền thông Tin tức PLA, phát hành hôm Chủ nhật (28/12), cho thấy cuộc thử nghiệm cuối cùng của dòng tên lửa YJ-20 trên tàu khu trục Vô Tích.

Thuật ngữ "thử nghiệm cuối cùng" thường được sử dụng để chỉ giai đoạn kiểm tra hoàn tất trước khi một hệ thống vũ khí kết thúc quá trình thiết kế và bước vào sản xuất hàng loạt.

Video ghi lại vụ phóng từ nhiều góc quay.

Theo hình ảnh được công bố, tên lửa YJ-20 được phóng từ một ống phóng thẳng đứng (VLS) ở khu vực đuôi tàu Type 055 Vô Tích. Tên lửa sử dụng phương thức phóng nguội, tức được đẩy ra khỏi ống phóng trước khi động cơ chính được kích hoạt. Truyền thông quân đội Trung Quốc cho biết tên lửa đã đánh trúng và phá hủy mục tiêu.

Đây là lần đầu tiên truyền thông Trung Quốc công bố hình ảnh tên lửa chống hạm siêu vượt âm YJ-20 được phóng từ tàu chiến. Trước đó, YJ-20 được giới thiệu tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tổ chức ở Thủ đô Bắc Kinh, ngày 3/9/2025, cùng với ba loại tên lửa chống hạm khác gồm YJ-15, YJ-19 và YJ-17. Theo nguồn tin quân sự, các loại tên lửa này có thể được triển khai từ nhiều nền tảng, bao gồm máy bay chiến đấu trên tàu sân bay, tàu mặt nước và tàu ngầm.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Zhang Jun She cho biết, các tên lửa có khả năng cơ động với tốc độ vượt Mach 5 - gấp năm lần tốc độ âm thanh - được xếp vào nhóm tên lửa siêu vượt âm. Trao đổi với tờ Global Times, ông nhận định dựa trên hình dáng, YJ-20 là tên lửa tăng tốc-lướt, gồm một tầng đẩy và phương tiện lượn có đầu đạn hình nón kép. Thiết kế này tạo ra sóng xung kích trong suốt hành trình bay siêu thanh, cho phép các bánh lái khí điều khiển linh hoạt ở giai đoạn cuối, qua đó tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương.

Theo ông Zhang, YJ-20 có thể tấn công các mục tiêu trên biển ở góc gần như thẳng đứng, tương tự tên lửa đạn đạo. Kết hợp với tốc độ siêu vượt âm, loại tên lửa này rất khó bị đánh chặn.

"Việc trang bị YJ-20 cho các tàu khu trục lớn như Type 055 giúp Hải quân PLA tăng cường năng lực tác chiến trên biển xa, mở rộng phạm vi triển khai và nâng cao chiều sâu phòng thủ của Trung Quốc", ông nhấn mạnh.

Quỳnh Như
Global Times
#YJ-20 #tàu chiến #tên lửa siêu vượt âm #hải quân #Trung Quốc #tên lửa #PLA

