Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Trung Quốc nổi giận khi tượng đài người Hoa ở Panama bị phá dỡ

Bình Giang

TPO - Trung Quốc đã lên án hành động phá hủy một tượng đài tôn vinh cộng đồng người Hoa ở Panama. Tổng thống Panama cũng lên án vụ việc, đổ lỗi cho chính quyền địa phương và cam kết sẽ xây dựng lại tượng đài.

ap25364000528781.jpg
Tượng đài tôn vinh cộng đồng người Hoa ở Panama trước khi bị phá dỡ. (Ảnh: AP)

Các video trên mạng xã hội cho thấy những chiếc máy xúc lớn phá dỡ tượng đài trong đêm. Công trình này được xây dựng năm 2004, để kỷ niệm 150 năm người Hoa hiện diện ở Panama và những người di cư Trung Quốc đã giúp xây dựng đường sắt và kênh đào Panama.

Tượng đài mang kiến trúc truyền thống Trung Quốc, nằm ở vị trí có tầm nhìn đẹp gần kênh đào Panama.

Đến sáng, nhóm công nhân xây dựng đã dọn dẹp đống đổ nát. Những gì còn lại của tượng đài là 2 con sư tử đá bị vỡ đặt cạnh lề đường.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Panama cáo buộc chính quyền địa phương Panama đã “phá hủy một cách trắng trợn và cưỡng bức” tượng đài và “gây tổn hại nghiêm trọng đến tình cảm hữu nghị của người dân Trung Quốc đối với người dân Panama”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Đại sứ Trung Quốc Xu Xueyuan yêu cầu lời giải thích.

“Tượng đài, nơi lưu giữ 171 năm cuộc đời, máu và sự cống hiến của cộng đồng người Hoa, đã bị đập tan thành từng mảnh… Một biểu tượng của tình hữu nghị Trung Quốc - Panama đã bị phá hủy thành hư không. Và tôi muốn hỏi: tại sao?” Đại sứ Xu viết.

Văn phòng chính quyền địa phương cho biết tượng đài bị phá hủy vì nó tiềm ẩn “rủi ro về cấu trúc” đối với an toàn công cộng, khẳng định đây không phải hành động chính trị. Tuyên bố không nêu lý do việc phá dỡ được thực hiện vào ban đêm.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino cho biết “không có bất kỳ lý do chính đáng nào” cho hành động phá huỷ “tàn bạo” và tuyên bố chính phủ liên bang sẽ xây dựng lại tượng đài.

“Đây là một cộng đồng truyền thống ở đất nước chúng ta, tồn tại qua nhiều thế hệ. Họ xứng đáng nhận được tất cả sự tôn trọng của chúng ta. Một cuộc điều tra cần được tiến hành ngay lập tức. Hành động phi lý như vậy là không thể tha thứ”, Tổng thống José Raúl Mulino viết trên mạng xã hội.

Một số thành viên cộng đồng người Hoa đã tổ chức biểu tình tại hiện trường, trong khi một số doanh nghiệp tuyên bố sẽ đóng cửa để phản đối.

Bình Giang
AP
#Panama #Tượng đài người Hoa #Trung Quốc #Kênh đào Panama

Xem thêm

Cùng chuyên mục