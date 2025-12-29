Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự khởi công xây trung tâm y tế tại Cao Bằng

Quốc Nam
TPO - Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng dự khởi công xây dựng Trung tâm y tế Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng do Binh đoàn 20 tài trợ. Đây là công trình kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Ngày 29/12, Bộ Quốc phòng phối hợp cùng tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trung tâm y tế Bảo Lạc. Tham dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng; bà Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế, cùng lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, Bộ đội Biên phòng… và chính quyền tỉnh Cao Bằng.

12.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, phát biểu tại lễ khởi công.

Dự án Trung tâm y tế Bảo Lạc nằm tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, quy mô 110 giường bệnh được định hướng là trung tâm y tế đa chức năng, có hệ thống chuyên môn, kỹ thuật và trang thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại.

Dự án do Binh đoàn 20 Bộ Quốc phòng tài trợ theo chủ trương, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng làm chủ đầu tư thực hiện xây dựng trong 2 năm, đưa vào hoạt động trong năm 2027.

Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc được triển khai nhằm nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực vùng cao, biên giới, từng bước hoàn thiện hạ tầng y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Lạc và khu vực lân cận; tăng cường năng lực y tế tuyến biên giới; phục vụ cả nhân dân và lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ; đồng thời nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai, dịch bệnh trong tình hình mới.

Theo chính quyền tỉnh Cao Bằng, lễ khởi công dự án là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2026).

Ngoài ra, đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện quyết tâm của tỉnh Cao Bằng trong việc cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển hệ thống y tế, chăm lo sức khỏe Nhân dân, nhất là tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

z7376129780331-673047a2078a8ef704f71db8fd86c6b9.jpg
Dự án Trung tâm y tế Bảo Lạc giúp nâng cao hệ thống y tế vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Sau khi hoàn thành, Trung tâm Y tế Bảo Lạc sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân địa phương và khu vực lân cận, thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và ổn định lâu dài đời sống nhân dân.

Quốc Nam
#Bộ Quốc phòng #Cao Bằng #Trung tâm y tế #Bảo Lạc #Y tế vùng cao #Dự án y tế

