Hệ thống MTTQ Việt Nam vận động được hơn 3.900 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ

Trường Phong
TPO - Theo số liệu thống kê sơ bộ, trong năm 2025, toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được trên 3.910 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa công bố 10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2025.

Trong số 10 hoạt động và sự kiện nổi bật này, đáng chú ý, có hoạt động MTTQ Việt Nam cùng với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai các hoạt động chăm lo cho người nghèo, an sinh xã hội và cứu trợ hiệu quả, đúng đối tượng.

Cụ thể, MTTQ Việt Nam cùng với các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra; công khai, minh bạch nguồn lực ủng hộ và phân bổ kịp thời tới các địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao hỗ trợ, động viên các hộ bị thiệt hại nặng bởi thiên tai tại xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng từ nguồn vận động của Ban Vận động cứu trợ Trung ương. Ảnh: PV.

Tính đến thời điểm này, đã có hơn 1.368.915 người dân và 17.125 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ qua các tài khoản và trực tiếp tại 2 điểm tiếp nhận của Ban Vận động cứu trợ Trung ương. Số kinh phí và các sản phẩm đã chuyển về Ban Vận động cứu trợ Trung ương là trên 1.270,675 tỷ đồng. Trong đó: kinh phí (tiền mặt, chuyển khoản) là 1.265,905 tỷ đồng; sản phẩm hỗ trợ tương đương là 4,77 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê sơ bộ, toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được trên 3.910 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra.

Trên cơ sở thiệt hại thực tế, đề xuất và kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã tham mưu, phối hợp tổ chức các đoàn thăm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại 12 tỉnh, thành phố; phân bổ 10 đợt với kinh phí cho Ban Vận động cứu trợ của 23 tỉnh, thành phố với số kinh phí là 828,882 tỷ đồng; phân bổ các sản phẩm hỗ trợ 8 tỉnh, thành phố là 5,25 tỷ đồng.

MTTQ Việt Nam cùng với các tổ chức chính trị - xã hội cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội để cùng với Đảng, Nhà nước về đích sớm Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025".

MTTQ Việt Nam cùng với các tổ chức chính trị - xã hội cũng phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo cho đoàn viên, hội viên và những người yếu thế trong xã hội. Thời gian qua, các cấp Công đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh đã huy động hàng nghìn tỷ đồng cùng nhiều tấn nhu yếu phẩm để chăm lo cho người nghèo, chăm lo cho đoàn viên, hội viên và thông qua MTTQ Việt Nam gửi tới đồng bào các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

10 HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2025

1, Quyết liệt triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

2, MTTQ Việt Nam cùng với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai các hoạt động chăm lo cho người nghèo, an sinh xã hội và cứu trợ hiệu quả, đúng đối tượng.

3, Tổ chức lấy ý kiến góp ý trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

4, Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

5, Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung và đề xuất sửa đổi các quy định, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam.

6, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại các khu dân cư trên cả nước một lần nữa khẳng định tinh thần đại đoàn kết, sự chung sức đồng lòng, ý Đảng hợp lòng dân, dân tin Đảng, góp phần đưa đất nước ngày một phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

7, Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Tạo nên dấu mốc đặc biệt khi đã hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc MTTQ Việt Nam.

8, Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong việc tham gia các tuyến bài nổi bật, tâm huyết hưởng ứng Giải báo chí do MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát động.

9, Triển khai Đề án chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW với những điểm nhấn nổi bật, tạo sức chuyển biến mạnh mẽ.

10, Hoạt động đối ngoại nhân dân được đẩy mạnh thông qua các chương trình giao lưu hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội với các tổ chức trên thế giới.

