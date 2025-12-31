Hệ thống MTTQ Việt Nam vận động được hơn 3.900 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ

TPO - Theo số liệu thống kê sơ bộ, trong năm 2025, toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được trên 3.910 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa công bố 10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2025.

Trong số 10 hoạt động và sự kiện nổi bật này, đáng chú ý, có hoạt động MTTQ Việt Nam cùng với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai các hoạt động chăm lo cho người nghèo, an sinh xã hội và cứu trợ hiệu quả, đúng đối tượng.

Cụ thể, MTTQ Việt Nam cùng với các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra; công khai, minh bạch nguồn lực ủng hộ và phân bổ kịp thời tới các địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao hỗ trợ, động viên các hộ bị thiệt hại nặng bởi thiên tai tại xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng từ nguồn vận động của Ban Vận động cứu trợ Trung ương. Ảnh: PV.



Tính đến thời điểm này, đã có hơn 1.368.915 người dân và 17.125 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ qua các tài khoản và trực tiếp tại 2 điểm tiếp nhận của Ban Vận động cứu trợ Trung ương. Số kinh phí và các sản phẩm đã chuyển về Ban Vận động cứu trợ Trung ương là trên 1.270,675 tỷ đồng. Trong đó: kinh phí (tiền mặt, chuyển khoản) là 1.265,905 tỷ đồng; sản phẩm hỗ trợ tương đương là 4,77 tỷ đồng.

Trên cơ sở thiệt hại thực tế, đề xuất và kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã tham mưu, phối hợp tổ chức các đoàn thăm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại 12 tỉnh, thành phố; phân bổ 10 đợt với kinh phí cho Ban Vận động cứu trợ của 23 tỉnh, thành phố với số kinh phí là 828,882 tỷ đồng; phân bổ các sản phẩm hỗ trợ 8 tỉnh, thành phố là 5,25 tỷ đồng.

MTTQ Việt Nam cùng với các tổ chức chính trị - xã hội cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội để cùng với Đảng, Nhà nước về đích sớm Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025".

MTTQ Việt Nam cùng với các tổ chức chính trị - xã hội cũng phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo cho đoàn viên, hội viên và những người yếu thế trong xã hội. Thời gian qua, các cấp Công đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh đã huy động hàng nghìn tỷ đồng cùng nhiều tấn nhu yếu phẩm để chăm lo cho người nghèo, chăm lo cho đoàn viên, hội viên và thông qua MTTQ Việt Nam gửi tới đồng bào các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.