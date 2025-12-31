GELEX đồng hành cùng đồng bào miền Trung và Tây Nguyên tái thiết cuộc sống sau mưa lũ

Từ ngày 28 - 31/12, Tập đoàn GELEX cùng các công ty thành viên đã triển khai chương trình hỗ trợ khẩn cấp các địa phương miền Trung và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, với tổng giá trị 10 tỷ đồng, thông qua Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam (CADIVI) và Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Viwasupco) mỗi đơn vị ủng hộ 3 tỷ đồng; Tổng công ty Viglacera - CTCP hỗ trợ vật liệu xây dựng và thiết bị vệ sinh trị giá 4 tỷ đồng, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai và tái thiết đời sống cho người dân tại Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và TP. Đà Nẵng.

Đại diện Tập đoàn GELEX và các CTTV trao biểu trưng ủng hộ đến các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai: tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và TP. Đà Nẵng.

Mưa lũ không chỉ gây thiệt hại về tài sản, hạ tầng và sinh kế, mà còn để lại những lo âu kéo dài, đặc biệt đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số – nơi điều kiện sống vốn đã nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, sự hỗ trợ kịp thời mang ý nghĩa như một điểm tựa tinh thần, tiếp thêm niềm tin để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đại diện Bộ Dân tộc và Tôn giáo ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của GELEX, khẳng định đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Xuân Quý, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà, đại diện lãnh đạo tập đoàn GELEX nhấn mạnh: “Những đóng góp lần này không chỉ là hỗ trợ vật chất trước mắt, mà còn thể hiện cam kết lâu dài trong việc đồng hành cùng người dân khôi phục sinh kế, xây dựng nền tảng sống an toàn và bền vững hơn sau thiên tai”.

Với định hướng phát triển gắn liền cùng trách nhiệm xã hội, GELEX kiên định quan điểm: sự lớn mạnh của doanh nghiệp phải song hành với những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Bước vào năm mới với nhiều kỳ vọng, GELEX sẽ tiếp tục chung tay cùng đất nước, không chỉ trong những thời khắc gian khó, mà trên hành trình kiến tạo tương lai bền vững cho mỗi vùng đất, mỗi con người.