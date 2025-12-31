Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Cục Thuế nghiêm túc, quyết liệt thực hiện kết luận của TTCP

Quỳnh Nga

Ngày 30/12, trên một số cơ quan báo chí có đăng tải nội dung về công bố kết luận thanh tra một số công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc do Cục Thuế làm chủ đầu tư và quản lý dự án. Lên tiếng về thông tin này, Cục Thuế cho biết đã và đang triển khai hết sức quyết liệt, nghiêm túc để xử lý kiến nghị đề cập tại kết quả thanh tra.

Ngày 20/11/2025, ngay sau khi nhận được Kết luận số 384/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc do Cục Thuế làm chủ đầu tư và quản lý dự án, Cục Thuế đã tổ chức rà soát, khẩn trương triển khai thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Cụ thể, Cục Thuế ban hành Công văn số 5590/CT-TVQT ngày 27/11/2025 về việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với các dự án của Cục Thuế gửi Thuế tỉnh, thành phố và đơn vị thuộc Cục Thuế có liên quan. Theo đó, yêu cầu các đơn vị giải trình rõ các nội dung theo kiến nghị; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các dự án và báo cáo Cục Thuế để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Ngày 03/12/2025, Cục Thuế đã ban hành Công văn số 5718/CT-TVQT báo cáo Bộ Tài chính, đồng thời tổ chức niêm yết công khai Kết luận của Thanh tra Chính phủ theo quy định trong vòng 15 ngày liên tục.

screen-shot-2025-12-31-at-100225.png
Cục Thuế nghiêm túc, quyết liệt thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Đối với nội dung các dự án bị hủy vốn từ 01/01/2025 đến thời điểm thanh tra chưa được bố trí vốn để thanh toán cho nhà thầu, đến nay Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3813/QĐ-BTC ngày 13/11/2025 giao bổ sung kế hoạch vốn chi tiết cho các dự án. Theo đó, Cục Thuế đã chỉ đạo Ban Quản lý dựa án hoàn tất thủ tục thanh toán theo quy định và đến ngày 31/12/2025 đã giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Đến nay Cục Thuế đã thực hiện hoàn thành 100% việc xử lý về kinh tế theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ đã thực hiện giảm trừ không thanh toán số tiền là: 1.147 triệu đồng; và đã thực hiện thu hồi tạm ứng là: 5.384 triệu đồng

Cục Thuế khẳng định, đối với công tác xử lý kết luận thanh tra đã và đang được đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, trong quá trình xử lý nếu phát hiện có sai phạm hoặc vi phạm, Cục Thuế sẽ nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm.

Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, Cục Thuế mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đặc biệt là sự phối hợp của các cơ quan thông tấn báo chí trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác thuế, từ đó quyết tâm tạo ra một môi trường minh bạch, đúng pháp luật trong công tác quản lý thuế và công tác quản lý nội ngành.

Quỳnh Nga
#Cục Thuế #Kiến nghị #giải trình #thanh tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục