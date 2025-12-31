Loạt phim “hot” đổ bộ FPT Play phục vụ khán giả nghỉ lễ dài ngày

Nhiều bom tấn điện ảnh Âu - Mỹ gây tiếng vang như “Kung Fu Panda”, “ Fast & Furious” hay các phim bộ châu Á nổi bật như “Bác Sĩ Tha Hương”, “Nữ Hoàng Ly Hôn”… được FPT Play bổ sung liên tục trong tháng 12, ngay trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, với mục tiêu mang thế giới giải trí đặc sắc, muôn màu đến khán giả Việt.

Trong bối cảnh nhu cầu giải trí tại gia ngày càng gia tăng, đặc biệt vào các dịp lễ dài ngày, FPT Play tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển nội dung, mở rộng mạnh mẽ hàng nghìn giờ phim chất lượng cao, mang đến cho khán giả Việt Nam những lựa chọn xem phong phú, cập nhật. Trong đợt cập nhật lần này, FPT Play giới thiệu loạt phim bộ đến từ nhiều quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Việt Nam và loạt siêu phẩm điện ảnh Âu - Mỹ đẳng cấp, trải dài nhiều thể loại từ tâm lý – xã hội, gia đình, tình cảm cho đến hành động, trinh thám và cổ trang. Các bộ phim được lựa chọn không chỉ nổi tiếng tại thị trường quốc tế mà còn phù hợp với thói quen và gu thưởng thức của khán giả Việt, đa dạng theo từng lứa tuổi.

“Bác Sĩ Tha Hương”, bộ phim giúp Liên Bỉnh Phát đạt giải Kim Chung, đã có mặt trên FPT Play. (Ảnh: FPT Play)

Với mảng phim châu Á, một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đợt bổ sung này là bộ phim Đài Loan - “Bác Sĩ Tha Hương” – mang màu sắc nhân văn, khai thác sâu đời sống nội tâm của một bác sĩ tài năng, do Liên Bỉnh Phát thủ vai, nhưng bị đẩy ra bên lề xã hội. Thay vì tập trung vào những tình tiết giật gân, bộ phim đặt nhân vật chính trước những lựa chọn khó khăn giữa y đức, pháp luật và tình người, từ đó mở ra nhiều tầng ý nghĩa về trách nhiệm cá nhân và giá trị của sự chữa lành. Song song với đó, dòng phim Hàn Quốc với các tác phẩm như “Cuộc Chiến Sinh Tồn” (The Escape of the Seven) và phần tiếp theo “Hồi Sinh” mang đến không khí căng thẳng, dồn dập với những nút thắt kịch tính xoay quanh tội lỗi, tham vọng và sự trả giá. Ở một sắc thái khác, “Nữ Hoàng Ly Hôn” và “Chọn Làm Người Một Nhà” lại khai thác những vấn đề gần gũi của xã hội hiện đại, từ hôn nhân, gia đình cho đến các mối quan hệ được xây dựng bằng sự lựa chọn và gắn kết cảm xúc.

“Dữ Phượng Hành” đưa khán giả trở lại không gian võ hiệp – huyền huyễn quen thuộc (Ảnh: FPT Play)

Mảng phim Trung Quốc cũng được FPT Play đầu tư mạnh mẽ với nhiều tựa phim dài tập có quy mô lớn, giàu màu sắc và đa dạng thể loại. “Câu Chuyện Hoa Hồng” là câu chuyện trưởng thành của người phụ nữ hiện đại, phản ánh hành trình cân bằng giữa tình yêu, sự nghiệp và bản lĩnh cá nhân trong xã hội đương đại. Bộ phim thu hút với sự hóa thân đầy màu sắc của nữ diễn viên đỉnh lưu Lưu Diệc Phi. Trong khi đó, “Dữ Phượng Hành” và “Thế giới võ hiệp Kim Dung: Thiết Huyết Đan Tâm” đưa khán giả trở lại không gian võ hiệp – huyền huyễn quen thuộc, nơi tình nghĩa, lý tưởng và số phận nhân vật được đặt trong những thử thách khắc nghiệt. Song hành, “Đại Phụng Đả Canh Nhân” mang đến màu sắc mới mẻ khi kết hợp yếu tố cổ trang, trinh thám và kỳ ảo, tạo nên thế giới quan độc đáo và nhịp phim nhanh, phù hợp với xu hướng thưởng thức nội dung giải trí hiện nay…

Mamma Mia! vẫn giữ được sức hút đến nay (Ảnh: FPT Play)

Bên cạnh thế mạnh nội dung châu Á, FPT Play tiếp tục đầu tư mở rộng danh mục phim Âu – Mỹ như một trụ cột chiến lược, nhằm tạo nên hệ sinh thái nội dung cân bằng và đa dạng cho nhiều phân khúc khán giả. Loạt phim “Fast & Furious” (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm) khẳng định sức hút của dòng hành động – bom tấn với tiết tấu nhanh, kỹ xảo mãn nhãn và giá trị gia đình xuyên suốt, đặc biệt hấp dẫn nhóm khán giả trẻ và yêu thích giải trí thuần túy. Ở chiều ngược lại, “Mamma Mia!” (Giai Điệu Hạnh Phúc) là đại diện tiêu biểu của dòng phim nhạc kịch – lãng mạn, khai thác âm nhạc ABBA quen thuộc, mang lại trải nghiệm giải trí tích cực, phù hợp với khán giả yêu không khí nhẹ nhàng, truyền cảm hứng. Trong khi đó, loạt phim “Fifty Shades of Grey” (Năm Mươi Sắc Thái) khai thác yếu tố tâm lý – tình cảm, tạo điểm nhấn cho nhóm nội dung dành riêng cho khán giả trưởng thành.

Các tác phẩm kinh điển và mang tính biểu tượng như “Jaws” (Hàm Cá Mập) không chỉ đặt nền móng cho thể loại phim thảm họa – kinh dị đại chúng, mà còn có giá trị lịch sử điện ảnh, phù hợp với khán giả yêu thích phim kinh điển và chiều sâu nghệ thuật. Đại diện cho xu hướng phim mới, “M3GAN” kết hợp yếu tố kinh dị với chủ đề công nghệ và trí tuệ nhân tạo, phản ánh mối quan tâm đương đại của xã hội và thu hút nhóm khán giả trẻ yêu thích nội dung thời sự, khác biệt.

FPT Play trình chiếu nhiều bom tấn hoạt hình. (Ảnh: FPT Play)

Cùng với đó, nhóm phim hoạt hình – gia đình như loạt phim “Kung Fu Panda” (Kung Fu Gấu Trúc), “The Secret Life of Pets” (Đẳng Cấp Thú Cưng) và “Despicable Me” (Kẻ Cắp Mặt Trăng) mang tính giải trí cao, nội dung tích cực, dễ tiếp cận nhiều lứa tuổi, đặc biệt phù hợp cho trải nghiệm xem chung của trẻ nhỏ và cả gia đình. Sự kết hợp hài hòa giữa phim bom tấn, phim kinh điển, phim tâm lý – kinh dị và hoạt hình gia đình cho thấy danh mục phim Âu – Mỹ trên FPT Play không chỉ đa dạng về thể loại mà còn được định vị rõ ràng theo từng nhóm khán giả, góp phần củng cố vai trò của nền tảng như một điểm đến xem phim toàn diện.

Việc đa dạng hóa thể loại giúp FPT Play đáp ứng tốt hơn nhu cầu giải trí của khán giả trong những kỳ nghỉ, khi thời gian dành cho bản thân, gia đình được kéo dài hơn bình thường. Liên tục bổ sung các phim bộ châu Á hay bom tấn Âu Mỹ chất lượng cao, nhiều phim được phát sóng với chất lượng hình ảnh 4K sắc nét, âm thanh Dolby Atmos sống động, thể hiện rõ định hướng của FPT Play trong việc xây dựng một thư viện phim ảnh phong phú, có chiều sâu và được cập nhật thường xuyên. FPT Play mong muốn trở thành điểm đến quen thuộc của cả gia đình, từ thể thao, giải trí đến phim ảnh. Khán giả có thể theo dõi trọn vẹn các bộ phim trên dịch vụ FPT Play khi đăng ký thuê baocombo Internet - Truyền hình FPT để tận hưởng trọn vẹn kho giải trí hấp dẫn và đường truyền Internet tốc độ cao tiên phong Wi-Fi 7 cho trải nghiệm lên tới 10 Gbps. Hoặc đăng ký thông qua ứng dụng FPT Play trên các thiết bị SmartTV, Smartphone, FPT Play box và tại website https://fptplay.vn/. Khám phá ngay kho nội dung phong phú và tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn cùng những câu chuyện hấp dẫn đến từ khắp nơi trên thế giới với FPT Play!