Xã Y Tý xuất hiện băng giá đầu mùa, nhiệt độ xuống 3 độ C

TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, rạng sáng 26/11, băng giá đầu mùa đã xuất hiện tại nhiều khu vực của xã Y Tý, tỉnh Lào Cai.

Băng giá phủ trắng cây cối ở xã Y Tý, tỉnh Lào Cai. Video: NDCC.

Theo ghi nhận của người dân địa phương, khoảng 7 giờ sáng, nhiệt độ tại vùng cao chỉ còn 3 độ C; đến 10 giờ trưa, mức nhiệt nhích lên 5 độ C nhưng trời vẫn rét buốt, hơi nước đóng thành lớp băng mỏng trên cây cỏ.

Y Tý nằm ở độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển, thường bước vào mùa đông sớm hơn nhiều khu vực khác của Lào Cai. Những ngày gần đây, rét đậm kéo dài khiến băng giá bắt đầu xuất hiện tại các điểm cao của thôn Phìn Hồ, Trung Chải...

Băng giá xuất hiện vào sáng 26/11 tại xã Y Tý. Ảnh: NDCC.

Một số diện tích cây trồng bị phủ trắng, mặt đất và các tán cây có lớp băng mỏng, gây khó khăn cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Y Tý cho biết, tình trạng băng giá xuất hiện chủ yếu ở những vị trí có độ cao lớn, nơi nhiệt độ giảm mạnh vào ban đêm và sáng sớm. “Nhiệt độ trên xã Y Tý thường xuyên xuống thấp trong mùa đông nên việc xuất hiện băng giá đã từng nhiều lần xảy ra. Tuy vậy, để hạn chế thiệt hại, xã luôn chủ động trong công tác phòng chống rét”, ông Tài nói.

Ngay từ đầu đợt rét, chính quyền xã đã giao Phòng Kinh tế phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, hướng dẫn người dân che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn cho trâu bò, hạn chế thả rông gia súc trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Người già, trẻ nhỏ và học sinh nội trú được khuyến cáo giữ ấm, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết.