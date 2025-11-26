Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xã Y Tý xuất hiện băng giá đầu mùa, nhiệt độ xuống 3 độ C

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, rạng sáng 26/11, băng giá đầu mùa đã xuất hiện tại nhiều khu vực của xã Y Tý, tỉnh Lào Cai.

Băng giá phủ trắng cây cối ở xã Y Tý, tỉnh Lào Cai. Video: NDCC.

Theo ghi nhận của người dân địa phương, khoảng 7 giờ sáng, nhiệt độ tại vùng cao chỉ còn 3 độ C; đến 10 giờ trưa, mức nhiệt nhích lên 5 độ C nhưng trời vẫn rét buốt, hơi nước đóng thành lớp băng mỏng trên cây cỏ.

Y Tý nằm ở độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển, thường bước vào mùa đông sớm hơn nhiều khu vực khác của Lào Cai. Những ngày gần đây, rét đậm kéo dài khiến băng giá bắt đầu xuất hiện tại các điểm cao của thôn Phìn Hồ, Trung Chải...

z7264631230586-9a7c6b96b8d9be1a622737db0d0403e3.jpg
z7264631231183-9c707a796202bb8c328d0909de0c397b.jpg
Băng giá xuất hiện vào sáng 26/11 tại xã Y Tý. Ảnh: NDCC.

Một số diện tích cây trồng bị phủ trắng, mặt đất và các tán cây có lớp băng mỏng, gây khó khăn cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Y Tý cho biết, tình trạng băng giá xuất hiện chủ yếu ở những vị trí có độ cao lớn, nơi nhiệt độ giảm mạnh vào ban đêm và sáng sớm. “Nhiệt độ trên xã Y Tý thường xuyên xuống thấp trong mùa đông nên việc xuất hiện băng giá đã từng nhiều lần xảy ra. Tuy vậy, để hạn chế thiệt hại, xã luôn chủ động trong công tác phòng chống rét”, ông Tài nói.

Ngay từ đầu đợt rét, chính quyền xã đã giao Phòng Kinh tế phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, hướng dẫn người dân che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn cho trâu bò, hạn chế thả rông gia súc trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Người già, trẻ nhỏ và học sinh nội trú được khuyến cáo giữ ấm, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết.

Thành Đạt
#Ảnh hưởng của không khí lạnh mùa đông #Xuất hiện băng giá đầu mùa tại Y Tý #Tác động của thời tiết đến sản xuất nông nghiệp #Chính sách phòng chống rét cho người dân #Ảnh hưởng của nhiệt độ thấp đến sinh hoạt #Biện pháp bảo vệ gia súc và cây trồng #Chính quyền địa phương ứng phó với rét đậm #Tình hình thời tiết vùng cao Lào Cai

Xem thêm

Cùng chuyên mục