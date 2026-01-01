Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời TPHCM trong ngày đầu năm mới

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 1/1, ngay từ lúc trời vừa hửng sáng, nhiều người dân với hành lý lỉnh kỉnh đã rời TPHCM về quê nghỉ Tết Dương lịch. Các bến xe lớn ở cửa ngõ phía Tây và phía Đông thành phố ghi nhận lượng khách tăng mạnh, trong khi giao thông trên các trục đường chính mỗi lúc mỗi đông hơn.

tp-nghi-tet-2.jpg
Quầy vé tại bến xe miền Tây tấp nập hành khách lúc 6h30 sáng 1/1.

Từ 6h30 ngày 1/1, nhiều hành khách tiếp tục đổ về các bến xe tại TPHCM để lên đường về quê. Tại Bến xe Miền Tây (phường An Lạc), không khí nhộn nhịp bao trùm từ rất sớm. Từng tốp hành khách tay xách, nách mang vali, balô, túi quà Tết, có người còn chở theo thùng giấy, bao tải lớn… bước vội vào khu vực sảnh chờ, tranh thủ mua vé để kịp chuyến xe sáng.

tp-nghi-tet-3.jpg
Bãi xe trong bến xe Miền Tây quá tải từ sáng sớm.
tp-nghi-tet-202020.jpg
tp-nghi-tet-10201.jpg
tp-nghi-tet-102.jpg
tp-nghi-tet-9.jpg
Hành khách với đồ đạc, hành lý lỉnh kỉnh đến bến mua vé xe về quê trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Đến 7h, lượng hành khách tại bến xe mỗi lúc một đông. Khu vực quầy vé nhộn nhịp, nhiều gia đình đưa theo trẻ nhỏ, hành lý chất đầy quanh ghế chờ. Các tuyến xe đi miền Tây như Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang… liên tục có xe xuất bến.

Anh Ngô Minh Tân (ngụ TP. Cần Thơ) cho biết anh tranh thủ dậy sớm để ra bến xe. “Tôi mang theo khá nhiều đồ về quê, chủ yếu là quà Tết và đồ dùng cho gia đình. Đi sớm cho đỡ đông, mua vé cũng nhanh, không phải chờ lâu” - anh Tân chia sẻ.

tp-nghi-tet.jpg
Chia sẻ với phóng viên, nhiều hành khách cho biết việc mua vé diễn ra thuận lợi, không phải chờ đợi lâu.

Theo đại diện Bến xe Miền Tây, ngày 1/1 được xác định là ngày cao điểm thứ hai trong dịp Tết Dương lịch năm nay, với khoảng 34.500 lượt hành khách qua bến.

Đại diện bến xe cho biết các doanh nghiệp vận tải đều không tăng giá trong dịp lễ. Đồng thời, bến xe đã chuẩn bị phương án tăng cường phương tiện, sẵn sàng điều động thêm xe nếu lượng khách tăng đột biến.

Hành khách được khuyến cáo nên mua vé trực tiếp tại bến hoặc thông qua các kênh chính thức của nhà xe để đảm bảo quyền lợi, tránh mua vé trôi nổi bên ngoài.

tp-nghi-tet-10.jpg
Dự báo sẽ có khoảng 34.500 lượt hành khách qua bến xe Miền Tây trong ngày đầu năm mới.
tp-nghi-tet-6.jpg
tp-nghi-tet-4.jpg
Đến gần 8h ngày 1/1, lượng hành khách đến bến xe Miền Tây tiếp tục gia tăng.

Không khí nhộn nhịp tương tự cũng diễn ra tại Bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình, TPHCM). Đại diện bến xe cho biết, trong cao điểm Tết Dương lịch, bến xe dự kiến phục vụ khoảng 29.000 lượt hành khách với hơn 1.725 lượt xe. Riêng trong ngày cao điểm 1/1, bến dự kiến đón gần 7.000 lượt khách qua lại, tập trung chủ yếu vào buổi sáng.

Trong khi đó, các tuyến đường cửa ngõ TPHCM vẫn còn khá thông thoáng. Tại đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1), hướng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ, lúc 7h30 - trùng với giờ cao điểm sáng, phương tiện lưu thông khá đông song chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc.

tp-ve-que-2.jpg
Phương tiện tấp nập trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) hướng từ TPHCM đi các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ.
tp-ve-que-999.jpg
tp-ve-que-20109.jpg
Dù phương tiện có phần đông đúc, nhưng chưa xảy ra tình trạng ùn tắc.
tp-ve-que-1010.jpg
Dọc tuyến đường, dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân chạy xe máy về quê, phía sau chất đầy quà bánh, lịch Tết, túi xách, balô…. Người dân bắt đầu kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày với tâm trạng háo hức. Trong ảnh: Phương tiện tấp nập qua cầu Bình Điền 1 trên đường Lê Khả Phiêu (hướng về các tỉnh, thành miền Tây).
tp-ve-que-1111.jpg
tp-ve-que-10210.jpg
tp-ve-que-202103.jpg
Nhiều em nhỏ theo ba mẹ về nghỉ Tết Dương lịch.
tp-ve-que-99988990.jpg
tp-ve-que-20201.jpg
Theo ghi nhận, đến hơn 8h sáng cùng ngày, giao thông tại cửa ngõ phía Tây TPHCM mỗi lúc mỗi đông đúc hơn.
Hữu Huy
