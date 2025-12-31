Những điểm dừng xe, tiếp nhiên liệu trên cao tốc Bắc - Nam dịp Tết

TPO - Sau thời gian dài bị phản ánh thiếu điểm dừng chân, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đang được bổ sung hàng loạt trạm dừng nghỉ mới, giúp tài xế có thêm lựa chọn nghỉ ngơi, giảm áp lực lái xe đường dài, nhất là trong các dịp lễ, Tết.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), đến hết năm nay và đầu năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ trên trục cao tốc huyết mạch Bắc - Nam sẽ được mở rộng đáng kể, từng bước khắc phục tình trạng thiếu điểm dừng chân kéo dài nhiều năm qua.

Hiện nay, trên toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội đến Cần Thơ đã có 5 trạm dừng nghỉ chính thức đưa vào khai thác, gồm: Giẽ - Ninh Bình, Cao Bồ - Mai Sơn, La Sơn - Hòa Liên, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và TPHCM - Trung Lương. Ngoài ra, một điểm dừng xe trên tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng vừa được bổ sung, góp phần đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người và phương tiện lưu thông trên cao tốc.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đang được bổ sung hàng loạt trạm dừng nghỉ mới dịp Tết này. Ảnh: Minh Hoàng.

Cục ĐBVN cho biết đã ký hợp đồng đầu tư xây dựng và khai thác 21 trạm dừng nghỉ mới trên toàn tuyến. Các nhà đầu tư đang được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành đồng bộ trong năm 2026.

Dự kiến, có 10 trạm dừng nghỉ hoàn thiện các hạng mục dịch vụ công thiết yếu và đưa vào khai thác, trải dài từ Mai Sơn - Quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu đến các đoạn trọng điểm khu vực Nam Trung Bộ như Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm hay Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Như vậy, đến hôm nay, toàn tuyến sẽ có khoảng 15 trạm dừng nghỉ và một điểm dừng chân phục vụ người tham gia giao thông.

Danh sách các trạm dừng nghỉ và trạm tạm ở trên cáo tốc Bắc - Nam khu vực miền Trung và miền Nam. Nguồn: Cục ĐBVN.

Sang tháng 1/2026 thêm 10 trạm khác dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng, trong đó có các đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Diễn Châu - Bãi Vọt, Bùng - Vạn Ninh, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, cũng như các trạm tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau. Riêng trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km144) hiện vẫn chưa thể triển khai do vướng mặt bằng, địa phương đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục bàn giao.

Trong thời gian các trạm dừng nghỉ đang được xây dựng hoàn thiện, Cục ĐBVN đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, công bố chi tiết vị trí các nút giao ra vào cao tốc, các tuyến kết nối, cây xăng và dịch vụ thiết yếu lân cận trên toàn tuyến Bắc - Nam phía Đông. Thông tin này nhằm giúp người dân chủ động lựa chọn điểm dừng nghỉ an toàn, đặc biệt trong các dịp cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026, khi lưu lượng phương tiện được dự báo tăng mạnh.