Hạ tầng GELEX đấu giá thành công 100 triệu cổ phiếu, dự kiến niêm yết HoSE đầu năm 2026

Sáng 31/12, CTCP Hạ tầng GELEX đã tổ chức đấu giá thành công 100 triệu cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), qua đó huy động 2.882 tỷ đồng từ thị trường.

Kết quả đấu giá ghi nhận sự quan tâm đáng kể của cộng đồng nhà đầu tư trong nước và quốc tế, phản ánh sức hấp dẫn của doanh nghiệp trong nhóm hạ tầng bất động sản – tiện ích.

Phiên đấu giá diễn ra sáng 31/12/2025.

Với mức giá khởi điểm 28.000 đồng/cổ phiếu, phiên đấu giá thu hút 172 nhà đầu tư đặt mua hợp lệ, trong đó 165 nhà đầu tư cá nhân trong nước, 03 tổ chức trong nước và 04 tổ chức nước ngoài. Tổng khối lượng đặt mua đạt 123.268.000 cổ phiếu, vượt số lượng cổ phiếu chào bán. Giá đặt mua cao nhất là 35.000đồng/cổ phiếu.

Kết quả, 100 triệu cổ phiếu Hạ tầng GELEX đã bán thành công cho 172 nhà đầu tư, trong đó khối lượng bán cho nhà đầu tư nước ngoài là 16,4 triệu cổ phiếu. Giá đấu thành công dao động từ 28.000-35.000 đồng/cp; mức giá trúng bình quân 28.820 đồng/cổ phiếu . Tổng số tiền Hạ tầng GELEX thu về từ đợt đấu giá tương ứng 2.882 tỷ đồng.

Với mức giá trúng bình quân này, giá trị doanh nghiệp của Hạ tầng GELEX được thị trường định giá khoảng 25.640 tỷ đồng.

Kết quả phiên đấu giá cổ phiếu Hạ tầng GELEX.

Nguồn vốn huy động được từ đợt đấu giá sẽ được Hạ tầng GELEX sử dụng để tăng vốn điều lệ cho CTCP Titan Hải Phòng, nhằm bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu triển khai “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Dương – Hòa Bình (Khu A) – Giai đoạn 1” tại Hải Phòng, đồng thời phục vụ mục tiêu tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp.

Hạ tầng GELEX là một trong hai sub-holding của Tập đoàn GELEX, bên cạnh Điện lực GELEX (GELEX Electric - Mã chứng khoán: GEE), giữ vai trò quản lý vốn tại doanh nghiệp trong các lĩnh vực trọng yếu gồm bất động sản, vật liệu xây dựng và hạ tầng tiện ích như năng lượng, nước sạch. Doanh nghiệp hiện sở hữu và đầu tư vào nhiều thương hiệu lớn trên thị trường như Viglacera, Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, Nước sạch Sông Đà, Titan Hải Phòng.

Đây đều là những lĩnh vực đóng vai trò nền tảng đối với tăng trưởng kinh tế quốc gia, mang lại dòng tiền ổn định và dư địa phát triển dài hạn cho doanh nghiệp có năng lực quản trị và tầm nhìn chiến lược.

Về tình hình tài chính, tính đến hết quý 3/2025, tổng tài sản của Hạ tầng GELEX đạt 41.396 tỷ đồng. Doanh thu thuần 9 tháng năm 2025 đạt 9.999 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 1.356 tỷ đồng, tăng 55,5% so với cùng kỳ.

Năm 2025, Hạ tầng GELEX đặt mục tiêu doanh thu thuần 15.445 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.925 tỷ đồng. Sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 64,8% kế hoạch doanh thu và 70,4% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Lãnh đạo Hạ tầng GELEX cho biết, doanh nghiệp đang sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh quan trọng, bao gồm danh mục tài sản quy mô và chất lượng, nền tảng tài chính lành mạnh với dòng tiền ổn định, các chỉ số về đòn bẩy tài chính, khả năng trả nợ ở mức tốt hơn tiêu chuẩn của các định chế tài chính quốc tế, cùng năng lực M&A và năng lực quản trị đã được kiểm chứng.

Sau khi chào bán thành công 100 triệu cổ phiếu, Hạ tầng GELEX dự kiến sẽ chính thức niêm yết cổ phiếu trên HoSE vào khoảng tháng 2/2026, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển và gia tăng hiện diện trên thị trường vốn.