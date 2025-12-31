Nhà sáng lập Unime Network: “Thứ khách hàng cần không chỉ là tăng trưởng, mà là sự ổn định”

Trong bối cảnh thị trường quảng cáo số tăng trưởng nhanh nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, ngày càng nhiều doanh nghiệp bắt đầu nhìn nhận lại tiêu chí lựa chọn đối tác marketing. Không chỉ dừng ở các chỉ số tăng trưởng ngắn hạn, yếu tố ổn định, an toàn và khả năng kiểm soát hệ thống đang trở thành mối quan tâm hàng đầu, đặc biệt với những doanh nghiệp có quy mô chi tiêu quảng cáo lớn.

Chia sẻ về xu hướng này, nhà sáng lập Unime Network, anh Đỗ Tiến Quang nói: “Khi ngân sách quảng cáo đạt đến hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu USD mỗi tháng, thứ khách hàng cần không chỉ là tăng trưởng, mà là sự ổn định.”

Unime Network không chỉ là agency quảng cáo đơn thuần

Khác với nhiều agency quảng cáo truyền thống chỉ tập trung vào việc tối ưu chiến dịch, Unime Network định vị mình là đơn vị xây dựng hệ thống vận hành quảng cáo toàn diện cho doanh nghiệp.

Theo đại diện Unime, việc chỉ chạy quảng cáo mà thiếu nền tảng quản trị bài bản sẽ khiến doanh nghiệp phụ thuộc quá nhiều vào cá nhân, dẫn đến rủi ro lớn khi mở rộng quy mô. Chính vì vậy, Unime không chỉ triển khai quảng cáo mà còn tham gia sâu vào quá trình thiết lập hệ thống, bao gồm việc quản lý và cấu trúc tài khoản quảng cáo, kiểm soát ngân sách và dòng tiền, xây dựng chiến lược nội dung phù hợp với chính sách nền tảng đồng thời tuân thủ quy định quảng cáo và bảo vệ thương hiệu.

Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về hoạt động quảng cáo, thay vì vận hành rời rạc theo từng chiến dịch.

Một trong những điểm nhấn trong mô hình của Unime Network là UniHub - nền tảng hỗ trợ quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động quảng cáo của khách hàng. Thông qua UniHub, doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi tình trạng tài khoản quảng cáo theo thời gian thực, quản lý ngân sách minh bạch, giảm phụ thuộc vào nhân sự đơn lẻ và chuẩn hóa quy trình vận hành giữa các bộ phận

Theo nhà sáng lập Unime, UniHub được xây dựng với mục tiêu giúp khách hàng nắm quyền kiểm soát, thay vì bị động trước những thay đổi về nhân sự hay chính sách từ nền tảng quảng cáo.

“Trong quảng cáo số, khi không có hệ thống, rủi ro luôn tiềm ẩn. UniHub giúp khách hàng chủ động hơn trong việc vận hành và bảo vệ tài sản quảng cáo,” anh Nguyễn Tiến Quang nói.

Tăng trưởng bền vững và chiến lược dài hạn của Unime Network

Với kinh nghiệm dày dặn trong việc vận hành các tài khoản quảng cáo có mức chi tiêu lớn, Unime Network thấu hiểu rằng ở quy mô này, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng về cả doanh thu lẫn uy tín thương hiệu. Theo Unime, khi ngân sách chạm ngưỡng lớn, doanh nghiệp thường phải đối mặt với các rủi ro trực diện như: tài khoản bị hạn chế hoặc khóa đột ngột, vi phạm chính sách do sơ suất trong nội dung, hay những gián đoạn chiến dịch gây thất thoát ngân sách nặng nề.

Bằng kinh nghiệm thực chiến và hệ thống kiểm soát chặt chẽ, Unime giúp khách hàng hạn chế tối đa các rủi ro này, đảm bảo mọi chiến dịch luôn vận hành ổn định và liên tục. Đây chính là điểm khác biệt rõ nét nhất của Unime so với các agency nhỏ lẻ, những đơn vị thường thiếu đi bản lĩnh và quy trình để xử lý các tình huống phức tạp ở quy mô ngân sách khổng lồ.

Unime Network không theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá. Thay vào đó, doanh nghiệp tập trung xây dựng nền tảng vững chắc trước khi mở rộng quy mô cho khách hàng.

“Tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với sự bền vững,” nhà sáng lập Unime nhấn mạnh. Một hệ thống ổn định giúp doanh nghiệp duy trì dòng tiền, đội ngũ và kế hoạch phát triển dài hạn. Chính triết lý này đã giúp Unime Network trở thành đối tác lâu dài của nhiều doanh nghiệp, thay vì chỉ là đơn vị triển khai các chiến dịch ngắn hạn.

