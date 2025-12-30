Lời ruột gan của những công nhân sắp mất việc, mất Tết

TPO - Những ngày cuối năm, khi công nhân đang hào hứng chờ đợi lương, thưởng Tết, bỗng dưng lãnh đạo Công ty TNHH Panko Vina, hoạt động hơn 23 năm tại TPHCM ra thông báo ngừng hoạt động khiến ai nấy đều rầu rĩ.

Nỗi lo không có Tết

Chiều 29/12, PV Tiền Phong tới nhà máy Công ty TNHH Panko Vina (khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Bến Cát, TPHCM), khi công nhân đang sản xuất. Nhiều người trong số họ lộ rõ vẻ mệt mỏi, lo toan bởi công ty vừa phát đi thông báo việc chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh vào đầu năm 2026, sau hơn 23 năm hoạt động tại đây.

Thông tin công ty ngừng hoạt động đưa ra khi Tết Nguyên đán cận kề đã ảnh hưởng đến tâm lý của người lao động. Nhiều công nhân gắn bó với công ty lâu năm, thích nghi với môi trường làm việc tại đây, sau khi nhà máy đóng cửa, họ lo lắng, chưa biết sẽ làm gì trong thời gian tới.

Công nhân tại Công ty TNHH Panko Vina buồn bã khi nghe tin nhà máy ngưng hoạt động.

Là một trong số hàng nghìn lao động làm việc tại Công ty TNHH Panko Vina, chị H.H.Đ. cho biết đã gắn bó nơi đây hơn 16 năm. Ngay sau khi nhận được thông báo công ty sắp đóng cửa, chị Đ. cùng nhiều đồng nghiệp đã rơi nước mắt, bởi từ lâu họ xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình.

"Suốt ngần ấy năm gắn bó, buồn, vui có đủ. Lương, thưởng hằng năm, công ty chi trả đầy đủ, đây cũng là lý do công nhân không muốn rời đi dù lương có thể không cao so với nơi khác. Gia đình tôi đang ở trọ, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống, tới đây mất việc làm, rất áp lực, khi phải đi tìm việc làm mới”- nữ công nhân nói và bày tỏ mong muốn được nhận hỗ trợ kinh phí để trang trải trong thời gian tìm việc.

Hơn 15 năm làm việc tại Công ty TNHH Panko Vina, chị L.T.L. nghẹn ngào khi nhắc đến việc nhà máy sắp phải đóng cửa. "Giờ đây, tôi chỉ mong được công ty trả lương tháng 13 và trợ cấp thôi việc để trang trải cuộc sống. Tôi ở trọ, có 2 con nhỏ đang ăn học, mỗi tháng phải chi trả 10 triệu đồng. Trong thời gian tìm việc làm mới, gia đình sẽ rất khó khăn vì không có tiền tiết kiệm" - chị L. trải lòng.

Công ty TNHH Panko Vina nhà máy tại TPHCM sẽ đóng cửa từ 1/2/2026.

Chia sẻ với phóng viên, anh N.T. - công nhân làm việc tại nhà máy Panko Vina - nói rằng rất bất ngờ khi nhận được tin công ty ngừng hoạt động. “Tết cận kề, lại nhận được tin công ty đóng cửa, tôi thấy hoang mang, lo lắng. Giờ có về quê ăn Tết cũng chẳng vui. Vợ chồng quê ở miền Trung, vào đây ở trọ làm quanh năm chỉ đủ ăn. Bây giờ, tôi chỉ mong công ty chi trả lương tháng 13, hỗ trợ nghỉ việc để có tiền trang trải” - anh T. thở dài.

Tìm lối ra cho người lao động mất việc

Chiều 29/12, ông Jung Seung Jun - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Panko Vina - cho biết, lương tháng 13 cho người lao động công ty đã trình phương án cho công ty mẹ ở Hàn Quốc và đang chờ quyết định. Trường hợp được công ty mẹ quyết định chi thưởng thì thời gian chi trả đến người lao động trong tháng 1/2026.

Cũng theo lãnh đạo công ty này, việc sản xuất được thực hiện đến hết ngày 31/1/2026 để đảm bảo tuân thủ thời gian giao hàng đến đối tác. Tuy nhiên, người lao động chỉ làm việc đến hết ngày 15/1/2026, vẫn được tính nguyên tháng. Thời gian chi lương dự kiến trễ nhất là ngày 5/2/2026.

Về các khoản trợ cấp thôi việc sẽ được thanh toán theo quy định của pháp luật. Sau ngày 31/1/2026, công ty vẫn bố trí nhân viên văn phòng giải quyết các vấn đề liên quan đến nghỉ việc của người lao động như: chốt sổ bảo hiểm xã hội, quyết định nghỉ việc... để người lao động được hưởng các quyền lợi theo quy định.

Công nhân sản xuất trong nhà máy Công ty TNHH Panko Vina - TPHCM

Đại diện LĐLĐ TPHCM thông tin, hiện có nhiều doanh nghiệp muốn tuyển dụng lao động của Công ty TNHH Panko Vina và tổ chức Công đoàn TPHCM sẽ kết nối các doanh nghiệp này với người lao động.

Một công ty may ở phường Thông Tây Hội, TPHCM cho biết sẵn sàng tuyển dụng khoảng 1.000 công nhân của Công ty TNHH Panko Vina với thu nhập từ 6-11 triệu đồng/người/tháng. Theo đại diện doanh nghiệp, công ty đang mở thêm nhà máy tại tỉnh Đồng Tháp. Hầu hết công nhân tại Công ty TNHH Panko Vina quê ở miền Tây, về địa lý đây là lựa chọn phù hợp cho công nhân.