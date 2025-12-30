Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Bao giờ trình đề xuất cải cách tổng thể chính sách tiền lương?

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trên cơ sở ý kiến của Bộ Chính trị đối với chính sách tổng thể về tiền lương, Chính phủ sẽ nghiên cứu, đề xuất Quốc hội lộ trình cải cách chính sách tiền lương cho phù hợp.

Các mức lương tính theo chế độ còn thấp

Tại tham luận tổng kết công tác năm 2025 của ngành nội vụ, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội - Bộ Nội vụ cho biết, thời gian qua, cải cách chính sách tiền lương đã được quan tâm, giải quyết, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tiếp tục được cải thiện, góp phần ổn định chính trị xã hội.

Tuy nhiên, kết quả đến nay vẫn chưa đạt được các mục tiêu đề ra, như: đối tượng hưởng lương, trợ cấp ngày càng tăng, tổng quỹ lương và trợ cấp chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng chi ngân sách, nhưng các mức lương tính theo chế độ còn thấp.

3012luong.jpg
Quý III/2026 sẽ trình đề xuất cải cách tổng thể chính sách tiền lương.

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc, nhiệm vụ, đặc biệt là cấp xã tăng lên rất nhiều, đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp với bộ máy tổ chức mới.

Bám sát chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Nội vụ, đơn vị này đã báo cáo lãnh đạo bộ để tham mưu Ban Chỉ đạo của Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn chế độ phụ cấp với cán bộ, công chức sau sắp xếp bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị, Cục Tiền lương đã tham mưu xây dựng đề án tiền lương, phụ cấp, trình Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận 206 về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đây là căn cứ quan trọng để hoàn thiện chế độ, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời bổ sung các chế độ chính sách nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức.

Sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp

Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội cũng cho biết, nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 204/2004 và 2 thông tư sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đang được khẩn trương xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền ban hành, dự kiến thực hiện từ ngày 1/1/2026.

Năm 2026, các cơ quan sẽ triển khai sơ kết nghị quyết 27/2018 về cải cách tiền lương của Trung ương. Trong đó có nội dung đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp để trình Trung ương xem xét.

Nội dung này sẽ được báo cáo tới các cấp thẩm quyền đề xuất chính sách tổng thể về tiền lương, hoàn thành trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến trong quý 3/2026.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Chính trị đối với chính sách tổng thể về tiền lương, Chính phủ sẽ nghiên cứu, đề xuất Quốc hội lộ trình cải cách chính sách tiền lương cho phù hợp.

Luân Dũng
#tiền lương #cải cách #Chính phủ #bộ Nội vụ #quốc hội #đề án #chính sách

