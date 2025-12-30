Thay đổi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu

TPO - Thay vì điều chỉnh vào thứ Năm như thường lệ, kỳ điều hành giá xăng dầu tuần này sẽ được thực hiện sớm vào ngày mai (31/12). Các doanh nghiệp dự báo trong kỳ điều hành tới, giá xăng sẽ tiếp tục giảm.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương vừa gửi thông báo tới Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp đầu mối, phân phối xăng dầu về thời gian điều chỉnh giá. Theo cơ quan này, do ngày 1/1/2026 (thứ Năm) trùng kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nên việc điều hành giá được đẩy lên sớm vào thứ Tư, ngày 31/12 theo đúng quy định hiện hành.

Theo ghi nhận, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore trong những ngày gần đây có xu hướng giảm nhẹ. Giá xăng 95 hiện giao dịch quanh mức 71,5 USD/thùng, trong khi xăng 92 ở mức 73,6 USD/thùng.

Từ diễn biến giá thế giới, các doanh nghiệp đầu mối dự báo, giá xăng trong nước kỳ điều hành ngày mai (31/12) có thể giảm khoảng 230-300 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu diesel và dầu hỏa được dự báo tăng nhẹ 20-40 đồng/lít, trong khi dầu mazut giảm nhẹ.

Giá xăng dự báo giảm vào ngày 31/12.

Nếu dự báo này trở thành hiện thực, giá xăng sẽ có 4 kỳ giảm liên tiếp. Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 đã trải qua 27 lần tăng giá và 26 lần giảm; dầu diesel có 24 lần tăng, 27 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Ở kỳ điều hành gần nhất ngày 25/12, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm mạnh giá xăng. Cụ thể, xăng RON 95 giảm 614 đồng/lít, xuống còn 19.006 đồng/lít; xăng E5 RON 92 giảm 523 đồng/lít, còn 18.716 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 219 đồng/lít xuống 17.257 đồng/lít; dầu hỏa giảm 228 đồng/lít còn 17.709 đồng/lít, trong khi dầu mazut tăng nhẹ 22 đồng/kg, lên 13.382 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành này chịu tác động đan xen của nhiều yếu tố, như triển vọng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine; căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Venezuela, bao gồm việc Mỹ ngăn chặn tàu chở dầu của Venezuela; cùng với xung đột quân sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang, hai bên tấn công vào hạ tầng năng lượng của nhau. Những yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới biến động trái chiều, tăng - giảm khác nhau giữa các mặt hàng.