Sửa đổi chính sách tiền lương và phụ cấp, quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm

TPO - Năm 2026, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Hoàn thiện chính sách tiền lương

Chiều 29/12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành nội vụ.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, năm 2025 thực sự là năm với những dấu ấn toàn diện trên mọi mặt công tác của ngành nội vụ. Bộ đã tham mưu thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Nền hành chính Nhà nước đã có diện mạo mới tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu. Ảnh: Mạnh Quân

Bộ Nội vụ cũng đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức với tư duy đột phá; đồng thời tham mưu các chùm nghị định về công vụ, công chức với nhiều đổi mới về tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là đổi mới toàn diện công tác đánh giá công chức.

Nội dung quan trọng khác được người đứng đầu ngành nội vụ nhấn mạnh là việc tiếp tục tham mưu về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội với tư duy thực tiễn, khả thi.

Trong đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu hoàn thiện chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước. Từ đó, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực.

Theo Bộ Nội vụ, sau sắp xếp tổ chức bộ máy của Chính phủ khóa XV được tinh gọn, gồm: 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, 5 cơ quan thuộc Chính phủ. Về sắp xếp cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp, cấp huyện: cấp tỉnh giảm 709 cơ quan; cơ quan chuyên môn cấp huyện giảm 8.289 cơ quan. Đến nay, cả nước đã thành lập 467 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và 9.916 phòng chuyên môn cấp xã được thành lập tại các xã, phường, đặc khu.

Đánh giá công chức theo tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ

Thông tin tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, điểm nổi bật trong năm 2025 là việc triển khai thực hiện việc tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, ngành, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thông suốt; tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp; tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…

Công tác tiền lương và bảo hiểm xã hội luôn bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách và mặt bằng giá cả để kịp thời nghiên cứu, điều chỉnh mức lương cơ sở và lương tối thiểu vùng bảo đảm đời sống người hưởng lương, tạo động lực làm việc, giữ ổn định xã hội và thị trường lao động.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng. Ảnh: Mạnh Quân

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng chỉ ra một số hạn chế, như việc tham mưu thể chế hóa chủ trương của Đảng về quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực được giao có lúc chưa kịp thời, đầy đủ, có mặt chưa đồng bộ.

Về tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp một số địa phương còn lúng túng trong tiếp nhận và triển khai các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền; kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự ở một số địa phương sau sáp nhập vẫn còn gặp khó khăn...

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm ngành nội vụ đặt ra là đôn đốc các bộ, ngành, địa phương hoàn thành tổng thể phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý; quản lý biên chế giai đoạn 2026-2031 theo hướng gắn với vị trí việc làm.

Cùng với đó, xây dựng cơ chế, chính sách đột phá cho đội ngũ cán bộ, công chức có nền tảng vững chắc về tư tưởng chính trị, chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách.

Năm 2026 cũng là năm triển khai thực hiện việc đánh giá công chức theo tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức.

Trong năm tới, Bộ Nội vụ cũng tham mưu cho cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang...