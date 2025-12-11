Bộ Nội vụ nêu hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố

TPO - Bộ Nội vụ lưu ý, trước mắt giữ nguyên các thôn, tổ dân phố tại các đơn vị hành chính cấp xã cho đến khi có quy định của Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long vừa ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, hướng dẫn một số nội dung về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở ý kiến của một số địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung cụ thể về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Trong đó, Bộ Nội vụ nêu rõ, căn cứ các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước mắt giữ nguyên các thôn, tổ dân phố tại các đơn vị hành chính cấp xã cho đến khi có quy định của Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Giữ nguyên các thôn, tổ dân phố tại các đơn vị hành chính cấp xã cho đến khi có quy định của Chính phủ (Ảnh minh họa)

Về nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương, tình hình nhân sự và thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu thực hiện việc kiện toàn các chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố theo quy định hiện hành.

Cơ quan này lưu ý, trường hợp cần thiết để phục vụ công tác bầu cử hoặc nhằm bảo đảm sự ổn định, liên tục trong tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, UBND tỉnh, thành phố xem xét, quyết định việc kéo dài nhiệm kỳ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, thành phố hoặc chỉ đạo chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu xem xét, quyết định cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để bảo đảm duy trì hoạt động.

“Thời gian kéo dài nhiệm kỳ hoặc thời gian cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời được thực hiện cho đến khi có quy định của Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư”, Bộ Nội vụ nêu rõ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các tỉnh, thành phố cần phản ánh về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.