Đề xuất mới của Bộ Nội vụ về vị trí việc làm cấp xã

TPO - Ngoài 28 vị trí việc làm được định hướng trước đó, Bộ Nội vụ dự kiến bổ sung thêm 4 vị trí việc làm ở cấp xã. Việc bố trí, sắp xếp các vị trí việc làm do UBND cấp xã quyết định căn cứ vào tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Ban Tổ chức Trung ương về việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm công chức, viên chức.

Liên quan đến danh mục vị trí việc làm ở cấp xã, Bộ Nội vụ chia làm 3 nhóm: lãnh đạo quản lý, công chức chuyên môn nghiệp vụ, và nhóm vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ.

Về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, Bộ Nội vụ dự kiến có 8 vị trí, gồm: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Với vị trí việc làm công chức chuyên môn, nghiệp vụ, dự kiến sẽ có 32 vị trí (theo chức năng, nhiệm vụ của cấp xã mới).

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan rà soát hiện trạng việc bố trí, sử dụng công chức và tạm thời định hướng danh mục vị trí việc làm tại cấp xã là 39 vị trí.

Tiếp đó, Bộ Nội vụ đã có công văn đề nghị 34 tỉnh, thành phố rà soát, báo cáo thực trạng việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức làm việc ở các cơ quan, tổ chức thuộc UBND cấp xã.

Dự kiến bổ sung 4 vị trí việc làm

Từ định hướng trên và báo cáo của địa phương, đề nghị của các bộ, ngành, để phù hợp với thực tiễn hoạt động của chính quyền cấp xã, ngoài 28 vị trí việc làm được định hướng, Bộ Nội vụ dự kiến bổ sung 4 vị trí việc làm.

Cụ thể, vị trí việc làm giúp việc HĐND, bố trí tại Văn phòng HĐND và UBND cấp xã.

Vị trí việc làm kế toán trưởng/phụ trách kế toán, bố trí tại các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã, đồng thời, điều chỉnh vị trí việc làm kế toán viên phù hợp với bố trí vị trí kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.

Cùng với đó là vị trí việc làm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; và vị trí kiểm tra chuyên ngành.

Bộ Nội vụ nêu rõ, việc bố trí, sắp xếp các vị trí vị trí việc làm nêu trên do UBND cấp xã quyết định căn cứ vào tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Như vậy, vị trí việc làm sử dụng tại cấp xã là 43 vị trí, tăng 4 vị trí so với định hướng trước đó.

Căn cứ khối lượng công việc theo từng nhóm nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực của phòng chuyên môn ở cấp xã, UBND cấp xã sẽ bố trí công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm phù hợp với định hướng khung biên chế công chức tại cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Về nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ (không bố trí công chức), Bộ Nội vụ dự kiến có 3 vị trí, gồm: Nhân viên phục vụ; nhân viên bảo vệ; và nhân viên lái xe.

UBND cấp xã có trách nhiệm xác định và bố trí công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo vị trí việc làm để thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm phù hợp với định hướng khung biên chế công chức tại cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền.