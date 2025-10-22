Quy định mới về tuyển dụng viên chức, trả lương theo vị trí việc làm

TPO - Luật Viên chức được sửa đổi theo phương thức quản lý viên chức theo vị trí việc làm để phù hợp với xu thế cải cách khu vực công hiện nay, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện trả lương viên chức theo vị trí việc làm.

Quy định rõ hình thức thi tuyển cạnh tranh

Sáng 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày dự án Luật Viên chức (sửa đổi).

Điểm mới của dự thảo luật là đổi mới việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm. Theo đó, quy định rõ việc tuyển dụng, quản lý, bố trí, sử dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm và năng lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của viên chức; không thực hiện việc thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Như Ý

Dự thảo cũng quy định đổi mới công tác tuyển dụng viên chức theo hướng quy định rõ hình thức thi tuyển cạnh tranh, xét tuyển công khai, bình đẳng và hình thức tiếp nhận đối với nguồn nhân lực chất lượng cao. Các đơn vị sự nghiệp công lập được chủ động lựa chọn phương thức tuyển dụng phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động, hướng tới mô hình quản trị chuyên nghiệp, hiện đại.

Đối với các trường hợp là công chức, viên chức sang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập mới thì thực hiện thủ tục chuyển công tác.

Dự thảo cũng nêu rõ, viên chức làm việc trong các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập được tham gia góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, làm việc tại doanh nghiệp do tổ chức đó thành lập hoặc tham gia thành lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu do tổ chức đó tạo ra khi được sự đồng ý của người đứng đầu tổ chức.

Trường hợp viên chức quản lý là người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập thì phải được sự đồng ý của cấp trên quản lý trực tiếp.

Dự thảo bổ sung quy định khuyến khích, bảo vệ viên chức đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đáng lưu ý, dự thảo quy định tạo liên thông trong sử dụng nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư gắn với thực hiện cơ chế thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về đổi mới cơ chế đánh giá viên chức, dự thảo quy định nguyên tắc, thẩm quyền đánh giá bảo đảm thường xuyên, liên tục, đa chiều dựa trên kết quả, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công và sự hài lòng của người dân để đánh giá viên chức.

Lần sửa đổi này nhấn mạnh đến việc ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về viên chức bảo đảm công khai, minh bạch trong đánh giá, quản lý và phát triển đội ngũ viên chức; đồng thời xây dựng cơ chế sàng lọc viên chức khi xác định không đáp ứng được yêu cầu.

Quản lý viên chức theo vị trí việc làm

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp ông Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban cơ bản tán thành với việc chuyển đổi phương thức quản lý viên chức theo vị trí việc làm để phù hợp với xu thế cải cách khu vực công hiện nay.

Theo cơ quan thẩm tra, điều này sẽ đáp ứng yêu cầu “đổi mới mạnh mẽ phương pháp tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị”.

Việc chuyển đổi này cũng góp phần tạo cơ sở pháp lý để thực hiện trả lương viên chức theo vị trí việc làm; bảo đảm đồng bộ, thống nhất với phương thức quản lý cán bộ, công chức được quy định tại Luật Cán bộ, công chức.

Ủy ban thẩm tra cũng đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo trong quá trình xây dựng danh mục vị trí việc làm bảo đảm thực sự khoa học, chất lượng.

Về hợp đồng làm việc đối với viên chức, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các quy định đặc thù của hợp đồng làm việc đối với viên chức, đặc biệt là nội dung khác với Bộ luật Lao động để quy định ngay tại dự thảo luật, làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết.