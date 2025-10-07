Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Chế độ phụ cấp đặc thù với công chức, viên chức, lực lượng vũ trang ngành y tế

Luân Dũng
TPO - Với các cơ sở y tế hạng đặc biệt, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực 24/24 giờ vào ngày làm việc sẽ được hưởng mức phụ cấp 325 nghìn đồng cho mỗi phiên trực.

Thiếu nhân lực, phải bố trí người trực 24/24 giờ

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong các cơ sở y tế công lập, chế độ phụ cấp chống dịch; chế độ hỗ trợ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản

Theo dự thảo, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định hình thức bố trí người lao động làm việc theo ca, kíp hoặc làm thêm giờ. Trường hợp thiếu nhân lực, không thể bố trí người lao động làm việc theo ca kíp hoặc làm thêm giờ thì phải bố trí người lao động trực 24/24 giờ.

Về chế độ phụ cấp trực, dự thảo nêu rõ, người lao động trực 24/24 giờ vào ngày làm việc được hưởng mức phụ cấp 325.000 đồng/người/phiên trực. Mức phụ cấp này được áp dụng với cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng I; Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Mức phụ cấp 255.000 đồng/người/phiên trực áp dụng với: cơ sở y tế hạng II, Viện Pháp y Quốc gia, trung tâm pháp y tâm thần khu vực, Viện Pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an...

Mức phụ cấp 185.000 đồng/người/phiên trực áp dụng đối với: các cơ sở y tế còn lại, trung tâm pháp y cấp tỉnh, Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người (đối với trực tư vấn, vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người), cơ sở cấp cứu ngoại viện (đối với trực ở các điểm cấp cứu);

Các trạm y tế xã, điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y, bệnh xá của công an nhân dân…áp dụng mức phụ cấp 70.000 đồng/người/phiên trực.

Thường trú ngoại viện, phụ cấp cao nhất 160 nghìn đồng

Đối với người lao động trực theo chế độ thường trú ngoại viện thì được hưởng mức phụ cấp: 160.000 đồng/người/phiên trực đối với cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng I; Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Cơ sở y tế hạng II, Viện Pháp y Quốc gia, trung tâm pháp y tâm thần khu vực, Viện Pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an… áp dụng mức 125.000 đồng/người/phiên trực.

Các cơ sở y tế còn lại, trung tâm pháp y cấp tỉnh, Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người (đối với trực tư vấn, vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người), cơ sở cấp cứu ngoại viện (đối với trực ở các điểm cấp cứu) sẽ có mức phụ cấp 90.000 đồng/người/phiên trực.

Đối với trạm y tế xã, điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y, bệnh xá của công an nhân dân, cơ sở chữa bệnh được thành lập theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cơ sở nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh, cơ sở trợ giúp xã hội công lập sẽ áp dụng mức 35.000 đồng/người/phiên trực.

Dự thảo quy định, người lao động trực 24/24 giờ được hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng. Trường hợp trực 24/24 giờ vào ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần sẽ được nghỉ bù 1 ngày; trực 24/24 giờ vào các ngày lễ, tết được nghỉ bù 2 ngày…

Luân Dũng
#phụ cấp y tế #công chức y tế #viên chức ngành y #lực lượng vũ trang y tế #phụ cấp chống dịch #chế độ phụ cấp đặc thù #cán bộ #công chức #viên chức #phụ cấp đặc thù

