Đề xuất chi hơn 600 tỷ đồng/năm để phụ cấp viên chức lĩnh vực nghệ thuật

TPO - Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định việc xây dựng Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn là cần thiết. Những năm qua, hoạt động nghệ thuật biểu diễn có sự phát triển nhất định nhưng sức lan tỏa còn hạn chế.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang dự thảo Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Trong tờ trình dự thảo, lãnh đạo Bộ VHTTDL khẳng định những năm qua, hoạt động nghệ thuật biểu diễn có sự phát triển nhất định. Tuy nhiên, so với những thành tựu của các lĩnh vực khác, lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn chưa tương xứng, sức lan tỏa còn hạn chế.

Các mức hưởng bồi dưỡng luyện tập được nghiên cứu, áp dụng đúng đối tượng, vị trí làm việc.

Một trong những nguyên nhân cơ bản là cơ chế, chính sách đặc thù dành cho viên chức, người lao động chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp công lập nghệ thuật biểu diễn chưa theo kịp với thực tiễn phát triển, chưa kịp thời động viên, khích lệ sáng tạo trong lao động nghệ thuật.

Dự thảo Nghị định quy định cụ thể về phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp. Trong đó, mức 50% áp dụng với đạo diễn sân khấu nghệ thuật truyền thống, chỉ đạo nghệ thuật sân khấu truyền thống, opera, chỉ huy dàn nhạc giao hưởng, biên đạo múa, huấn luyện múa ballet, sáng tác âm nhạc giao hưởng...

Mức 40%, áp dụng đối với đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật các loại hình nghệ thuật đương đại, sáng tác âm nhạc, biên kịch các loại hình nghệ thuật đương đại, diễn viên kịch nói.

Với chế độ bồi dưỡng luyện tập, dự thảo quy định mức 8% lương cơ sở/buổi cho diễn viên chính, vũ công chính, nhạc công độc tấu và người chỉ huy các loại dàn nhạc; 6% cho diễn viên chính thứ, vũ công chính thứ, người lĩnh xướng, nhạc công lĩnh tấu và kỹ thuật viên chính... Nghệ sĩ Nhân dân được cộng thêm 5%, nghệ sĩ ưu tú được cộng thêm 2% lương cơ sở/buổi luyện tập.

Bộ VHTTDL dự kiến khi nghị định được ban hành, về cơ bản, các cơ quan, tổ chức vẫn sử dụng nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực hiện hành. Số lượng viên chức, người lao động được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề, bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn hiện nay không quá lớn. Dự kiến tăng mức chi ngân sách khoảng trên 600 tỷ đồng/năm.