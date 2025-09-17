Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Chủ tịch Hội đồng thẩm định phim nói về 'Tử chiến trên không' dán nhãn 16+

Thu An
TPO - GS.TS Trần Thanh Hiệp - Chủ tịch Hội đồng thẩm định, phân loại phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình (Cục Điện ảnh) - khẳng định mức dán nhãn T16 cho phim "Tử chiến trên không" hợp lý. Đại diện nhà sản xuất cũng khẳng định việc dán nhãn được Hội đồng thẩm định cân nhắc dựa trên tổng thể, nhiều yếu tố, bao gồm mức độ bạo lực, ngôn ngữ và chủ đề thông điệp.

Phim điện ảnh Tử chiến trên không lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam năm 1978. Tác phẩm ra mắt truyền thông chiều 16/9 tại TPHCM, nhận nhiều lời khen nhờ tình tiết kịch tính, cuốn hút và diễn xuất tốt của dàn nghệ sĩ.

Phim có nhiều cảnh bạo lực, máu me, đấu tay đôi giữa lực lượng cảnh vệ hàng không và những tên không tặc. Tử chiến trên không dán nhãn T16 (dành cho khán giả từ 16 tuổi trở lên).

image-6115.jpg
Tử chiến trên không lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam.

GS.TS Trần Thanh Hiệp - Chủ tịch Hội đồng thẩm định, phân loại phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình (Cục Điện ảnh) khẳng định đây là mức dán nhãn hợp lý. Quyết định dán nhãn được cả hội đồng xem xét và thông qua. GS.TS Trần Thanh Hiệp cũng chia sẻ quan điểm ủng hộ phim điện ảnh Việt và mong muốn lan tỏa các tác phẩm chất lượng tới đông đảo khán giả.

Năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo.

Mức phân loại phim theo tiêu chí phân loại được xếp từ thấp đến cao. Trong đó, loại T16 (16+) là phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên. Tiêu chí phân loại phim bao gồm chủ đề, nội dung, tiêu chí về bạo lực, khỏa thân, tình dục, kinh dị...

Đại diện nhà sản xuất cũng khẳng định việc dán nhãn được Hội đồng thẩm định cân nhắc dựa trên tổng thể, nhiều yếu tố, bao gồm mức độ bạo lực, ngôn ngữ và chủ đề thông điệp. Mức T16 đảm bảo khán giả có đủ sự trưởng thành cần thiết để tiếp nhận nội dung, đồng thời vẫn tạo điều kiện để bộ phim tiếp cận đông đảo công chúng.

fkdn.jpg
Dàn diễn viên phim được đánh giá cao.

Tử chiến trên không do Hàm Trần đạo diễn, xoay quanh cuộc tấn công của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa) cầm đầu. Để cướp một máy bay dân dụng, chúng khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn nhằm tẩu thoát ra nước ngoài. Một tổ bay gần 10 người - gồm hai tiếp viên - phải chống cự nhóm tội phạm, đảm bảo an toàn cho hành khách suốt chuyến bay.

Tác phẩm do Điện ảnh Công an nhân dân phối hợp sản xuất, lấy cảm hứng từ sự việc chiếc DC4 của Hàng không dân dụng Việt Nam cất cánh từ sân bay Đà Nẵng đến TPHCM bị nhóm không tặc tấn công năm 1978.

Thu An
