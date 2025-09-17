Điện ảnh Công an nhân dân phản hồi 'Tử chiến trên không' nhiều cảnh máu me, bạo lực

TPO - "Tử chiến trên không" ra mắt tối 16/9, xếp nhãn T16 vì nhiều cảnh bạo lực và máu me. Đại diện Điện ảnh Công an nhân dân khẳng định việc gắn mác 16+ nhằm bảo đảm khán giả đủ trưởng thành tiếp nhận nội dung, đồng thời làm rõ phim không kể về lực lượng công an mà tri ân cảnh vệ hàng không.

Buổi công chiếu bộ phim hành động Tử chiến trên không diễn ra ngày 16/9 tại TPHCM, thu hút đông đảo giới làm phim, đồng thời nhận đánh giá tích cực từ khán giả, truyền thông. Tác phẩm do đạo diễn Hàm Trần thực hiện, có sự phối hợp của lực lượng Công an nhân dân.

Phim cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam 1978, mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hoà thủ vai) cầm đầu, dẫn theo Tí (Võ Điền Gia Huy thủ vai), Sửu (Bảo Định thủ vai), Dần (Ray Nguyễn thủ vai) nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để bọn cướp tẩu thoát ra nước ngoài.

"Nhiều tình tiết phim dựa trên tư liệu có thật"

Sau buổi chiếu sớm, báo chí liên tục đặt câu hỏi lực lượng cảnh vệ được tôn vinh ở cuối phim. Thượng tá Nguyễn Trường Giang - đại diện Công an nhân dân nhấn mạnh rằng việc phối hợp với ê-kíp sản xuất nhằm đảm bảo tính chính xác của bối cảnh và các chi tiết nghiệp vụ, nhưng không có nghĩa những nhân vật trên phim là cán bộ công an.

"Phim này không nói về lực lượng công an mà về cảnh vệ hàng không - một lực lượng được chuyển qua từ quân đội và công an với mục đích bảo vệ an ninh hàng không vào thời điểm ngành hàng không còn non trẻ. Phim nhằm tri ân lực lượng cảnh vệ hàng không thời bấy giờ", ông cho biết.

Đạo diễn Hàm Trần và cựu tiếp viên Ngô Kim Thanh (ảnh trái) cùng cựu cơ trưởng Phạm Trung Nam tại buổi ra mắt phim.

Khi được hỏi lý do Tử chiến trên không chỉ gắn mác 16+ dù nhiều cảnh bạo lực, máu me, Thượng tá Nguyễn Trường Giang nói tác phẩm được Hội đồng thẩm định cân nhắc dựa trên tổng thể, nhiều yếu tố, bao gồm mức độ bạo lực, ngôn ngữ và chủ đề thông điệp. Hội đồng thống nhất xếp phim ở mức T16 (khán giả từ 16 tuổi trở lên) nhằm đảm bảo khán giả có đủ sự trưởng thành cần thiết để tiếp nhận nội dung, đồng thời vẫn tạo điều kiện để bộ phim tiếp cận đông đảo công chúng.

Về một số chi tiết "gợn" trong phim như mang sầu riêng từ miền Trung vào TPHCM, hình ảnh thẻ ngành, giấy căn cước trên phim, đại diện Điện ảnh Công an nhân dân giải thích tình huống trên dựa trên hồ sơ điều tra của vụ án không tặc có thật năm 1978. Tình tiết trên màn ảnh dựa trên cơ sở điều tra thực tế, không phải phóng đại vô căn cứ.

Trong khi đó, đạo diễn Hàm Trần mô tả quá trình thực hiện các cảnh hành động là công phu. Nhiều cảnh đánh nhau do chính diễn viên thực hiện chứ không có cascadeur thay thế. “Những cảnh đánh nhau đó, dù nam hay nữ, tất cả đều tự đánh. Không có cascadeur, mọi người phải tập luyện kỹ trước khi quay để đảm bảo an toàn và chính xác”.

Đạo diễn cũng cho biết thêm máy bay đã được phục dựng nguyên bản từ máy bay thật, kết hợp CGI, nhưng chủ yếu set quay đều được dựng lại theo tỷ lệ thực tế.

Cảnh đánh đấm thách thức dàn diễn viên

Sau vai diễn chiến sĩ du kích Bảy Theo trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, diễn viên Thái Hoà trở lại với vai diễn phản diện. Nam diễn viên cho biết anh không ngại đóng bất kỳ dạng vai nào, đó chỉ là phim, không cần phải đặt nặng.

“Mỗi vai diễn là cuộc đời khác nhau. Tôi không ngại hoá thân vào những vai diễn trái ngược. Tôi mong có thể đem đến nhiều câu chuyện, nhiều thân phận khác cho điện ảnh Việt”, anh chia sẻ.

Kaity Nguyễn chia sẻ về việc hóa thân vào câu chuyện của cựu tiếp viên hàng không: “Không phải lúc nào tôi cũng được vào vai một nhân vật hay như vậy, và còn có thật nữa. Tôi cũng không cần phải chứng minh sự trưởng thành của mình. Tôi chỉ cố gắng học hỏi nhiều hơn để tự phát triển bản thân trong sự nghiệp".

Diễn viên Thái Hòa, Trần Ngọc Vàng, Võ Điền Gia Huy và Kaity Nguyễn tại buổi ra mắt phim ngày 16/9.

Trong khi đó, Thanh Sơn nói đây là lần đầu anh thử sức ở mảng hành động. Trước đây nam diễn viên chỉ tham gia phim truyền hình yếu tố chính luận và phim yếu tố tâm lý tình cảm xã hội.

"Tôi quyết định bay vào casting vì anh Hàm Trần, nhưng phải vào đến vòng casting thứ hai tôi mới biết là phim có yếu tố hành động nhiều như thế. Hy vọng với hình ảnh mới mẻ này sẽ mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ”, anh nói.

Diễn viên Trần Ngọc Vàng chia sẻ anh thấy vui khi tái ngộ Kaity Nguyễn sau dự án phim Tết. Cả hai có nhiều chemsitry trong lần hợp tác này. "Việc từng hợp tác giúp tôi và Kaity vào vai tốt hơn, câu chuyện, cảm xúc của Khanh và Trinh được rõ ràng hơn”.

Diễn viên Võ Điền Gia Huy lại cho rằng không tặc là vai diễn đặc biệt trong sự nghiệp. "Đây là bộ phim đầu tiên tôi vào vai phản diện ngay từ đầu. Tôi được bung hết năng lượng, sự nổi loạn. Đây là khía cạnh mà mình muốn phát triển nhiều hơn trong điện ảnh. Hy vọng khán giả chào đón sự thay đổi này của tôi. Đạo diễn Hàm Trần muốn diễn viên tham gia vào cảnh hành động để thể hiện sự chân thật nhất có thể, không cần phải là những bài đánh bài bản. Vì thế việc chấn thương là không tránh khỏi, nhưng điều đó cũng khiến những cảnh quay thật hơn”, anh nói.

Bảo Định đóng vai con trai Thái Hòa trên màn ảnh. Nam diễn viên nói anh thấy biết ơn khi được đóng cùng Thái Hòa. Vẫn còn đầy cảm xúc khi nhớ lại những phân cảnh trên khoang máy bay chật hẹp, diễn viên Bảo Định bày tỏ: “Anh Thái Hòa luôn hỗ trợ tôi âm thầm nhưng tôi luôn nhận thấy điều đó. Cảnh tôi bị thương, tôi đang nằm lấy cảm xúc và anh Hòa đã thoại một câu không có trong kịch bản và ngay lập tức tôi đã lấy được cảm xúc cho cảnh đó. Tôi cực kỳ biết ơn vì sự hỗ trợ đó của anh”.