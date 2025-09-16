Lời khen cho Đức Phúc

TPO - Tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 ở Nga, Đức Phúc nhận được đánh giá cao từ Trưởng ban tổ chức Igor Markov. Ông khen phần trình diễn của nam ca sĩ Việt Nam là tác phẩm chất lượng cao, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và tương lai, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước cách Đức Phúc mang văn hóa Việt đến với khán giả quốc tế.

Trong khuôn khổ các hoạt động chào đón cuộc thi Intervision 2025, đoàn Việt Nam đã tham dự buổi tiếp thân mật trên du thuyền sông Moskva cùng các đoàn quốc tế. Ông Hà Minh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng đoàn Việt Nam và ca sĩ Đức Phúc trao tặng ông Igor Markov - Chủ tịch Quỹ Truyền thống Nghệ thuật kiêm Trưởng ban tổ chức Intervision - đĩa gốm hoa sen.

Món quà mang đậm nét văn hóa Việt Nam, tượng trưng cho sự thanh khiết và tinh thần vươn lên, gửi gắm thông điệp giao lưu, kết nối nghệ thuật giữa các quốc gia. Sau khi nhận quà, ông Igor Markov - Chủ tịch Quỹ Truyền thống Nghệ thuật, Trưởng ban tổ chức cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 - dành nhiều lời khen ngợi cho sự chỉn chu của đại diện Việt Nam.

Ông Hà Minh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng đoàn Việt Nam (trái) và ca sĩ Đức Phúc trao quà đến ông Igor Markov - Chủ tịch Quỹ Truyền thống Nghệ thuật, Trưởng ban tổ chức Intervision 2025.

"Tôi rất biết ơn khi Việt Nam quyết định tham gia cuộc thi. Thành thật mà nói, tôi đã nghe Đức Phúc trình bày Phù Đổng Thiên vương ngay từ khi ra mắt và lập tức bị cuốn hút. Đó là tác phẩm chất lượng cao, nơi truyền thống và tương lai được kết hợp khéo léo. Chính sự hòa quyện ấy mang đến cho tác phẩm của Đức Phúc một đặc điểm khác biệt”, ông chia sẻ.

Để gây ấn tượng tại cuộc thi, Đức Phúc và ê-kíp lựa chọn ca khúc Phù Đổng Thiên vương do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác. Bài hát khai thác hình tượng người anh hùng dân gian, kết hợp âm hưởng truyền thống và yếu tố đương đại. Đức Phúc cho biết anh và đội ngũ đã dành nhiều thời gian tập luyện, mong muốn mang đến sân khấu một tiết mục chỉn chu và giàu cảm xúc.

Chia sẻ từ Nga với tư cách đại diện của Việt Nam tại cuộc thi âm nhạc Intervision 2025, Đức Phúc cho biết anh tự hào khi được lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới. “Đây là vinh dự lớn và cũng là trách nhiệm. Tôi muốn mang đến phần trình diễn tốt nhất để giới thiệu âm nhạc Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Tôi cảm ơn Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng NOMAD MGMT Vietnam - DatVietVAC đã tin tưởng, lựa chọn tôi làm gương mặt đại diện cho âm nhạc Việt Nam”, Đức Phúc chia sẻ.

Ngày 11/9, Đức Phúc tham dự lễ bốc thăm độc đáo cho tiết mục Phù Đổng Thiên vương, đối đầu 23 quốc gia. Vị trí trình diễn thứ 20 được cho là thuận lợi với Đức Phúc, giúp anh và ê-kíp có thêm nhiều thời gian chuẩn bị.

Để chuẩn bị cho phần thi, ê-kíp Việt Nam đã làm việc trực tiếp với đội ngũ kỹ thuật quốc tế, rà soát âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng hình ảnh và bố trí vũ đạo. Ngay từ buổi tổng duyệt, phần dàn dựng mang đậm dấu ấn Việt Nam đã tạo ấn tượng bởi vũ công trong trang phục hiện đại kết hợp cùng nón lá, chiếu cói...

Đức Phúc nhận nhiều lời khen khi tôn vinh hình ảnh Thánh Gióng tại Nga.

Trên màn hình LED, những hình ảnh gợi nhớ truyền thuyết Thánh Gióng hiện lên, từ mặt trời rực lửa đến ngựa sắt tung vó, hòa cùng sắc xanh tre. Với sự chuẩn bị công phu, đại diện Việt Nam hứa hẹn mang đến tiết mục bùng nổ, giàu cảm xúc trên đấu trường âm nhạc.

Cuộc thi Intervision 2025 có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi bật như ca sĩ Cuba Zulema Iglesias Salazar, nhóm tam ca Nomad của Kyrgyzstan, ca sĩ Trung Quốc Vương Hy, nghệ sĩ Mỹ Brandon Howard hay đại diện chủ nhà Nga - Shaman, biểu diễn ở vị trí số 9. Nhạc sĩ Trọng Đài của Việt Nam góp mặt trong hội đồng giám khảo.

Trong phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Intervision là “ngày hội âm nhạc, nền tảng đối thoại giữa các nền văn minh”, hướng đến sự đa dạng toàn cầu thông qua ngôn ngữ âm nhạc. Thí sinh chiến thắng sẽ được quyết định bằng hình thức bỏ phiếu kín của ban giám khảo, nhận cúp pha lê Intervision và giải thưởng 30 triệu ruble (gần 360.000 USD).